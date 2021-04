Hokejisté Sparty zvítězili v šestém utkání semifinále play off extraligy na ledě Liberce stejně jako v předchozím utkání v Praze 3:2 v prodloužení. Vyrovnali tak sérii z 0:3 na 3:3, o postupujícím rozhodne čtvrteční sedmý zápas v metropoli (17:00). Pražané se mohou stát prvním týmem, který v play off domácí nejvyšší soutěže dokoná obrat po ztrátě úvodních tří duelů série.

Jan Košťálek ze Sparty Praha oslavuje vítězný gól na 3:2 během prodloužení šestého utkání semifinále play off Tipsport extraligy v Liberci.

Hokejisté Sparty Praha oslavují vítězný gól Jana Košťálka na 3:2 v prodloužení šestého utkání semifinále play off v Liberci.

Jan Košťálek ze Sparty Praha oslavuje vítězný gól na 3:2 během prodloužení šestého utkání semifinále play off Tipsport extraligy v Liberci.

Dávid Gríger z Liberce (vpravo) oslavuje se spoluhráči svůj druhý gól během šestého utkání semifinále play off Tipsport extraligy proti Spartě.

Dávid Gríger z Liberce oslavuje svůj druhý gól během šestého utkání semifinále play off.

Trenéři Sparty Praha Miloslav Hořava (vlevo) a Josef Jandač během šestého utkání semifinále play off Tipsport extraligy v Liberci.

Brankář Sparty Praha Matěj Machovský během šestého utkání semifinále play off Tipsport extraligy.

Ladislav Zikmund ze Sparty Praha během šestého utkání semifinále play off Tipsport extraligyproti Liberci.

Lukáš Rousek ze Sparty Praha oslavuje gól na 1:0 během šestého utkání semifinále play off Tipsport extraligy.

Miroslav Forman ze Sparty Praha a Ondřej Vitásek z Liberce během šestého utkání semifinále play off Tipsport extraligy.

Michal Birner z Liberce a Vladimír Sobotka ze Sparty Praha během šestého utkání semifinále play off Tipsport extraligy.

Hosté si ve druhé třetině vypracovali dvoubrankový náskok, ale domácí odpověděli stejným způsobem ve třetím dějství zásluhou dvou zásahů Dávida Grígera. V čase 77:23 rozhodl obránce Jan Košťálek. U všech branek vítězů si připsal nahrávku kapitán Michal Řepík.

Vyrovnaná první třetina, v níž si oba gólmani Kváča a Machovský připsali shodně po osmi zákrocích, příliš velkých šancí nenabídla. Při jediné přesilovce po vyloučení Sukeľa v sedmé minutě zahrozil ze strany domácích Lenc, Machovského však nepřekonal. Stejně tak si ve 14 minutě vylámal zuby na Kváčovi Pech, když neuspěl z bekhendu, ale ani forhendovým zakončením.

Lukáš Rousek dává vedoucí gól Sparty v šestém semifinále proti Liberci.

Vlastimil Vacek, Právo

Ve druhé části byli střelecky výrazně aktivnější domácí. Na branku Sparty vyslali 11 ran, soupeři dovolili pouhé tři, jenže hned dvě z nich měly gólovou tečku. Ve 26. minutě v nelehké pozici usměrnil puk mezi tyčky Bulíř, Machovský však při bleskové reakci vytáhl parádní zákrok a dokázal kotouč vytěsnit mimo.

Jen o chvilku později šli sparťané do vedení. Puku se po buly ve vlastním obranném pásmu chopil Řepík, dokonale načasovaným a přesným obloučkem ho dostal na rozjetého Rouska, který tváří v tvář překonal Kváču. Sparta se bez větších problémů ubránila při dalším oslabení a ve 35. minutě po dobrém napadání nabil Řepík od zadního hrazení za brankou na kruh Horákovi, který nekompromisní ranou bez přípravy zvýšil.

Dlouho se zdálo, že Pražané mají při dvoubrankovém vedení dění na ledě pod kontrolou. Jenže ve 47. minutě se nechal vyloučit Tomášek, při oslabení se nepodařilo vyhodit Řepíkovi a Gríger vzápětí využil perfektní Lencovu nahrávku zakončením pod horní tyčku.

Hokejisté Sparty Praha oslavují vítězný gól Jana Košťálka na 3:2 v prodloužení šestého utkání semifinále play off v Liberci.

Vlastimil Vacek, Právo

O dvě minuty a 16 sekund později už bylo vyrovnáno. Birnerovo bekhendové nahození nedokázal i kvůli Lencově snaze o teč udržet Machovský, k odraženému puku se dostal Gríger a rychlou kličkou ho s pomocí tyčky zasunul za gólmana. Tomášek pak mohl odčinit svůj zbytečný faul, Kváča byl však proti, takže došlo opět na prodloužení.

Po šesti minutách se do velké šance dostal Musil, zakončoval nebezpečně z otočky, ale Machovský pravým betonem zasáhl. Na druhé straně zazvonil Košťálek na levou tyčku. Machovský měl štěstí, když ho Jelínkova dorážka trefila do ramena, nebezpečně pálil Tomášek. V 78. minutě si Košťálek spravil chuť, když propálil Kváču krátce poté, co sudí signalizovali Vitáskův faul na Rouska.

