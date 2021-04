Sparta vstala z mrtvých! Nepoložili jsme se, jsem na tým strašně hrdý, smeká kapitán

Železnou pověst na sebe místo fotbalové Sparty bere ta hokejová. V letošním semifinále play off připomíná bájného nezničitelného Fénixe. V sérii s Libercem prohrávala již 0:3 na zápasy, ovšem v šestém utkání dokázala zvítězit 3:2 v prodloužení a srovnat sérii na 3:3. A vynutit si sedmý rozhodující zápas. „Jsme strašně rádi, že jsme se vrátili zpátky, sérii srovnali a jdeme do sedmého zápasu. Ta situace pro nás nebyla vůbec jednoduchá, když jsme prohrávali už 0:3. Ukázal se charakter týmu. Jsem na něj strašně hrdý,“ vysekl parťákům poklonu kapitán Sparty Michal Řepík.

Vzletná slova jsou na místě, posuďte sami. Ve čtvrtém utkání se vítěz základní části nad propastí nadechl a zvítězil v Liberci jednoznačně 5:0. Další dva mečboly pak sparťané odvrátili v nevyzpytatelném prodloužení, když v pátém zápase ještě šest minut před koncem normální hrací doby prohrávali 1:2. A naposledy zase v závěrečné dvacetiminutovce promrhali slibný náskok 2:0, konec sezony však opět zažehnali.

„Nepoložili jsme se, dali jsme do toho všechno a vymodlili si sedmý zápas," liboval si Řepík po obdivuhodném comebacku.

„Jak jsme prohrávali 0:3, řekli jsme si, že půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, jak to bude dál. Jsem strašně rád, že jsme to urvali a rozdáme si to s Libercem v sedmém zápase. Vůbec si nemyslím, že Liberec bude dole nebo že na tom bude psychicky špatně. Mají dobrý tým, jsou tam výborní hráči. Nemůžeme si myslet, že jsme na koni a podobně. Jdeme do toho s pokorou, budeme se snažit ze sebe vymáčknout všechny síly a ať vyhraje ten lepší tým," vzhlíží už ke čtvrtečnímu vyvrcholení napínavé série, ve které Sparta ukázala mimořádnou psychickou odolnost.

Jan Košťálek ze Sparty Praha oslavuje vítězný gól na 3:2 během prodloužení šestého utkání semifinále play off Tipsport extraligy v Liberci.

Vlastimil Vacek, Právo

„Charakter a psychická odolnost jsou spojené nádoby. Věřili jsme si. Už minulý zápas jsme byli pět minut od konce sezony, dali gól a urvali to v prodloužení. A teď zase. Vedli jsme 2:0, po špatných chybách ztratili náskok a vyhráli v prodloužení. Charakter kabině nechybí. Je to hlavně na starších hráčích, aby vedli mladší, kteří třeba nemají v play off tolik zkušeností," hodnotil Řepík. Právě on v dramatické bitvě nahrával na všechny góly Sparty včetně vítězného v 78. minutě.

„V prodloužení Liberec měl nějaké šance, ale hráli jsem taky celkem dobře, pár střídání jsme se udrželi na puku a zavřeli je taky. Pak byl faul na Rousína (Rouska), sebral jsem puk, nahrál ho Koštěmu (Košťálkovi) a byl z toho krásný důležitý gól," pochvaloval si Řepík. Rozhodne se ve čtvrtek v Praze. „Je to fantastický, kór pro nás, když vezmu, v jaké jsme byli situaci. Do sedmého zápasu musíme jít naplno, nechat tam všechno, věřit si a užít si to. Samozřejmě ho chceme vyhrát," uzavřel kapitán Sparty.

