HOKEJ ONLINE: Bitvy o finále vrcholí! Sparta se může zapsat do historie

Spartu, která se dnes musí obejít bez potrestaného obránce Davida Němečka, čeká od zavedení sérií na čtyři vítězné zápasy rozhodující sedmý duel popáté. V předchozích čtyřech případech ani jednou neuspěla. Pokud nezvítězí ani nyní, získá coby vítěz základní části bronzové medaile. Liberec sehraje sedmé utkání v play off pošesté, zatím vyhrál dvakrát.

Severočeši můžou dosáhnout na čtvrtou finálovou účast v historii. Od roku 2016, kdy získali historický titul, chyběli Bílí Tygři v boji o zlato jen v sezoně 2017/18. Loni bylo play off po předkole kvůli pandemii koronaviru zrušeno.

Třinec zatím vyhrál všechna lichá utkání semifinálové série s Mladou Boleslaví, a pokud by toto pravidlo platilo i nadále, znamenalo by to postup Ocelářů do finále. Středočeši útočí na svou premiérovou účast ve finále. Oceláři zažili rozhodující sedmý zápas sedmkrát, čtyřikrát úspěšně. Bruslařský klub čeká utkání číslo sedm v play off vůbec poprvé.