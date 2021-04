HOKEJ ONLINE: První finalista je jasný. Druhé drama se teprve rozjíždí, boleslavský gól neplatil

Bílí Tygři vedli už 3:0 na zápasy a nepřipustili, aby se Sparta stala prvním týmem v historii play off domácí nejvyšší soutěže, který by čtyřmi výhrami v řadě sérii otočil. O branky Severočechů, kteří budou útočit na svůj druhý titul po úspěchu v roce 2016, se postarali obránce Ondřej Vitásek a útočník Adama Najman. Za Spartu snížil ve 41. minutě kapitán Michal Řepík.

Severočeši dosáhli na čtvrtou finálovou účast v historii. Od roku 2016, kdy získali historický titul, chyběli Bílí Tygři v boji o zlato jen v sezoně 2017/18. Loni bylo play off po předkole kvůli pandemii koronaviru zrušeno.

Pražané jako vítěz základní části získali bronz, což je pro ně první medaile od stříbra v roce 2016. Na triumf Sparta nadále čeká od sezony 2006/07.

Třinec zatím vyhrál všechna lichá utkání semifinálové série s Mladou Boleslaví, a pokud by toto pravidlo platilo i nadále, znamenalo by to postup Ocelářů do finále. Středočeši útočí na svou premiérovou účast ve finále. Oceláři zažili rozhodující sedmý zápas sedmkrát, čtyřikrát úspěšně. Bruslařský klub čeká utkání číslo sedm v play off vůbec poprvé.