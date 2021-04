Hokejisté Třince porazili v sedmém semifinále play off extraligy Mladou Boleslav 3:0 a postoupili do finále, ve kterém se utkají s Libercem. O vítězství Ocelářů, kteří obhajují titul z roku 2019, rozhodl ve 47. minutě v přesilové hře pět na tři útočník Martin Růžička. Další dvě branky domácí přidali při závěrečné power play soupeře. Čtvrtým čistým kontem v play off a třetím v sérii se pod výhru Slezanů podepsal gólman Ondřej Kacetl.