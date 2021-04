Finále hokejové extraligy začne v neděli

V play off se Třinec s Libercem utkají potřetí a zopakují si finálový souboj z roku 2019. Oceláři v něm uspěli 4:2 na zápasy a získali druhý titul po triumfu v roce 2011. Předtím se oba celky potkaly ve čtvrtfinále v roce 2007 a Liberec vyhrál 4:3 na zápasy. Liberec dosud triumfoval v extralize jen v roce 2016.

Ve vzájemných duelech v tomto ročníku byli úspěšnější Oceláři, kteří zvítězili třikrát a jen jednou se radovali Bílí Tygři.

Druhý duel bude na programu v pondělí opět v Třinci, pak se série přesune na čtvrtek a pátek do Liberce. Případný pátý zápas by se hrál v pondělí 26. dubna v Třinci, šestý duel je naplánován do Liberce na středu 28. dubna a nejpozději bude rozhodnuto o dva dny později v Třinci.