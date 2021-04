Velké zklamání, bronz pro mě nic neznamená, smutní kapitán Sparty. Odmítne reprezentaci?

Liberci nasázel čtyři góly, bodoval v šesti ze sedmi zápasů semifinálové série, v tabulce produktivity extraligového play off je na čele. Ani výborné výkony kapitána Michala Řepíka ale hokejistům Sparty na postup do finále play off nestačily. Bronzové medaile jsou pro hlavního favorita na titul chabou útěchou. „Zklamání je velké,“ přiznává dvaatřicetiletý útočník.

Co rozhodlo, že jste nakonec obrat z 0:3 na zápasy nedotáhli?

Řekl bych, že jsme si to prohráli v úvodních dvou zápasech a v první půlce toho sedmého, která vypadala stejně, jako dva první zápasy doma. Liberec má dobrý tým se zkušenými hráči, kteří tyhle vypjaté bitvy za poslední léta mnohokrát zažili. Nestačilo to na ně.

Přitom se mohlo zdát, že po třech výhrách v řadě byste měli být před rozhodujícím zápasem v lepší pohodě vy. Nebo vám předchozí tři vyhrané duely vzaly až moc sil??

Já se cítil celkem v pohodě, i když dotahovat v sérii stav 0:3 samozřejmě nebylo mentálně vůbec jednoduché. Na druhou stranu klobouk dolů před námi, že jsme se do série vrátili. Tak, jak jsme odehráli ty předchozí tři zápasy, jsme tu sérii měli odehrát od začátku. Možná by to pak bylo jiné, ale to už je bohužel jen to kdyby.

Moc vám nevycházely přesilovky. Zatímco v základní části jste v nich dominovali, v semifinále jste proměnili jen tři...

Je pravda, že se nám moc nedařily. Pomohli jsme si v nich jen v prodloužení pátého zápasu. Liberec byl v přesilovkách lepší než my.

Je po vyřazení alespoň malou útěchou zisk bronzu?

Já popravdě řečeno ani nevěděl, že se dávají bronzové medaile. Jsem spíš rád za to, jak jsme zvládli základní část a dostali se do Ligy mistrů, jestli se bude hrát. Ten bronz pro mě osobně nic moc neznamená.

Jak byste zhodnotil celou sezonu v podání Sparty?

Základní část byla od nás výborná, ale není to jako ve fotbale, takže jdete do play off. Každý chce vyhrát, je to jiná soutěž než základní část. Čtvrtfinále jsme přešli celkem v pohodě, pak jsme narazili na těžkého soupeře a neporadili jsme si v prvních dvou zápasech. Ale jsem na tým hrdý, že jsme to nezabalili a dotáhli to na 3:3. Ten poslední krok už jsme bohužel nezvládli.

Bude nyní ve finále fandit Liberci? I kvůli tomu, že jste v něm v minulosti působil a před pěti lety s ním získal titul?

Když jsme se zdravili na konci zápasu, tak jsem jim přál hodně štěstí a ať to celé vyhrajou, když už nás porazili. Nevím, jestli budu sedět u televize u každého zápasu, ale když bude čas, na finále se podívám. Hokej mám rád a člověk musí umět přijímat i porážky. Musíme se s tím naučit žít a pracovat.

Filip Pešán vám s takřka stoprocentní jistotou nabídne pozvánku do reprezentace. Přijmete ji?

Nevím, je to těžký. Manželku s dítětem mám v Kanadě a v situaci, jaká panuje, to pro mě bude hodně těžké rozhodování.