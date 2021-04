Boleslav cítí křivdu. Utkání rozhodl někdo jiný, tohle je hnus, pěnil Patera

Bitva na třineckém ledě měla dva zlomové momenty a oba rozčílily hostující střídačku. První přišel ve 13. minutě úvodní třetiny, kdy Bičevskis vstřelil gól, rozhodčí Hodek s Hejdukem jej ale po trenérské výzvě domácí střídačky zrušili kvůli nedovolenému bránění Jana Stránského brankáři Kacetlovi.

„Regulérní gól, měli jsme vést. Bohužel to bylo jinak," mínil trenér Mladé Boleslavi Pavel Patera. „Bylo to správně posouzené. Hráč do mě strčil a nemohl jsem udělat zákrok," soudil naopak třinecký brankář Ondřej Kacetl, který trenérskou výzvu inicioval.

Šachová partie, ve které byli mírně aktivnější hosté pokračovala až do 46. minuty. Dva tresty krátce po sobě pro hostující Pavla Kousala a Jakuba Strnada osudem zápasu otočily. Nejprve i ve třech zahrozil Bičevskis, jenž ale stíhaný třemi protivníky puk do branky neprotlačil. Vzápětí domácí přesilovku pěti proti třem využil Martin Růžička a nesměroval Třinec do třetího finále v řadě. „Bičevskis jel sám a dostal sekyru. Hodně to ve mě teď bublá. Věděli jsme, že rozhodne jedna chyba. Škoda, že jsme ji udělali my," štvalo Davida Ciencialu.

Martin Ševc z Mladé Boleslavi přerazil po druhém gólu Třince svou hokejku o branku.

Jaroslav Ožana, ČTK

Kritický moment neustál trenér Patera. Reklamoval faul na lotyšského útočníka, což sudí Hejduk odmítl a ve chvíli, kdy chtěl od hostující střídačky odjet, se jej Patera pokusil zadržet. Výsledkem byl trest do konce utkání a musel opustit střídačku.

„Tým šlapal od začátku. Je velká škoda, že to skončilo takovou černou kaňkou. Utkání rozhodl někdo jiný, tohle jsme si nezasloužili. Kdybychom prohráli normálně, tak ok. Ale tohle je hnus," pěnil Patera.

Zleva brankář Třince Ondřej Kacetl a Jakub Kotala z Mladé Boleslavi.

Jaroslav Ožana, ČTK

Hosté toužili po historicky prvním finále, Strnad ve třetí části trefil břevno, Ševc tyčku. „Měl jsem tyčky dneska postavené fakt dobře. První střelu jsem vůbec neviděl, druhá vyletěla přes obránce. Měl jsem opravdu velké štěstí," přiznával Kacetl.

Třinecký brankář v semifinále udržel tři čistá konta. Na domácím ledě nepustil žádný puk do branky v první, pátém a rozhodujícím sedmém zápase série. „Ondra je skvělý. Drží nás celé play off neskutečně. Jsem rád, že mu to tak jde a jen doufám, že si tuhle pohodu udrží i ve finále," chválil Kacetla, jenž sezonu začínal jako trojka v Kometě Brno střelec vítězného gólu posledního utkání série Martin Růžička.