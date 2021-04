Tři nuly pro nečekanou jedničku. Klidně dostanu pět gólů, hlavní je výhra, říká třinecký Kacetl

Tři nuly vychytal v semifinále proti Mladé Boleslavi třinecký brankář Ondřej Kacetl. Gólman, který sezonu začínal jako trojka v Kometě, a pak šel chytat první ligu do Přerova, se stal nečekaným hrdinou třinecké cesty do finále. Čisté konto udržel 30letý rodák ze Znojma v první, pátém a rozhodujícím zápase série, kdy zneškodnil pětadvacet střel. Tedy čtyřiadvacet, protože gól Bičevskise z úvodní třetiny sudí na základě trenérské výzvy odvolali.

„Je na rozhodčích, aby to posoudili, ale z mého pohledu mě někdo posunul. V té vřavě před brankou nemám moc čas sledovat kdo, soustředím se na puk. Ale trenéři mají video a je dobře, že to reklamovali," popisoval jeden z klíčových momentů sedmého utkání Kacetl.

Třinec vyhrál 3:0, na zápasy 4:3 a potřetí v řadě jde do finále. V něm se utká, stejně jako před dvěma lety s Libercem.

Ondro, co rozhodlo o nejdůležitějším vítězství v sérii?

Využitá přesilovka. Bylo to strašně vyrovnaný zápas. Velké nervy. Oba týmy hrály výborně dozadu. Měli nějaké šance, stejně jako my. Pomohli jsme si přesilovkou, jsem rád, že se trefil zrovna Růža (Martin Růžička), který si to moc zasloužil.

I Boleslav měla tři přesilovky, ale ani v jednom zápase je nevyužila. Čím to?

To je jednoznačně zásluha kluků, kteří chodí bránit. Perfektně to odmakali, eliminovali jejich střely. Byli perfektně nachystaní a já jim musím za to, jak střely blokují, poděkovat.

Zleva brankář Třince Ondřej Kacetl, Ondřej Najman z Mladé Boleslavi a Martin Gernát z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

V semifinále jste vychytal tři čistá konta. Jak tohle osobně vnímáte?

Vůbec. Jsem hlavně moc rád, že jsme postoupili. To je to hlavní, co bereme. Jestli je to s nulou, nebo dostanu pět gólů, je mi v tu chvíli úplně jedno. Důležité je vyhrát zápas a připsat si bod. Ty nuly jsou zásluha především kluků, co hrají dozadu a pomáhají mi.

Jeden gól jste přece jen dostal, když se v závaru před brankou prosadil Bičevskis. Neuznali ho rozhodčí oprávněně?

Iniciovat jste trenérskou výzvu?

Ano. Taky.

Jak tyhle souboje na hraně brankoviště vnímáte jako gólman. Je nutné po kontaktu s brankářem odvolávat góly?

Jednoznačně. Pokud hráč do brankáře hráč píchne holí nebo jej strčí a vyvede jej z míry tak, že nemůže se soustředit na střelu, tak je to jen dobře, že se to hlídá. Dříve do brankáře hráč sekl, vyrazil mu hokejku, rozhodčí si toho nevšiml a nepomohlo nic. Nyní je to lepší.

Hosté se zlobili i po úniku Bičevskise při vaší přesilovce. Měli pocit, že byl při zakončení faulován. Vnímal jste to?

Vůbec nevím, co stalo. Soustředil na puk a zakončení. Nemám čas sledovat, co dělají obránci, zda jej hákovali, či nikoliv.

V poslední třetině vám za zády dvakrát po střelách Strnada a Ševce zazvonila tyčka. Jak vám bylo?

Byl jsme rád, že jsem je měl dobře postavené. První střelu Strnada jsem vůbec neviděl. Druhý puk vyletěl rychle zpoza obránce a nestačil jsme zareagovat. Byla to obrovská dávka štěstí. Jsem rád, že stálo při mně.

Zleva Wiliam Jack Rodewald (trefil tyčku) z Třince a brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička.

Jaroslav Ožana, ČTK

Čekali jste, že bude Boleslav až tak kousat? Že bude potřeba k jejich zdolání sedm utkání?

Hráli velmi dobře. Tvrdě do těla. Hodně bruslili. Je to play off. Vydali se, stejně jako my, ze všeho. V základní části nás čtyřikrát porazili, takže se dalo čekat, že to nebude nic jednoduchého.

Do Třince jste přišel v průběhu sezony z prvoligového Přerova a v play off jste měl původně krát záda Jakubovi Štěpánkovi. Vinou jeho nemoci jste ale najednou třinecká jednička. Jak to vnímáte?

Situace se takto vyvinula a já se snažím soustředit jen na sebe a na to, abych týmu co nejvíce pomohl. A kluci mi v tom celé play off vydatně pomáhají.

Ve finále se potkáte s Libercem. Jaký to bude soupeř?

Velmi těžký, ale to by byla i Sparta. Mají šikovné, bruslivé hráče. Máme dva dny si odpočinout a nachystat se. Bude to znovu těžká série.

