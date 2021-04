Zářez v Třinci! Rozhodčí Hejduk ovlivnil zápas a má zastavenou činnost

V čase 46:23 se útočník Středočechů Maris Bičevskis dostal za bezbrankového stavu při třinecké přesilovce 5 na 3 do přečíslení, když jej ale hokejkou zasáhl do rukou Tomáš Marcinko. Sudí ale nevylučovali a o půl minuty později poslal Oceláře do vedení Martin Růžička, jehož gól se později ukázal jako vítězný.

„Bohužel, jednalo se o zásadní pochybení, které ovlivnilo průběh utkání," uznal předseda komise rozhodčích Vladimír Šindler, že Mladá Boleslav měla dostat výhodu trestného střílení.

„Komise zastavila Oldřichu Hejdukovi delegace k dalším zápasům a uložila mu finanční trest v maximální možné výši podle profesionální smlouvy rozhodčího," dodal Hejduk.

Hráči Třince se radují z gólu, vlevo autor Martin Růžička.

Jaroslav Ožana, ČTK

Ve druhém zkoumaném případu ze 13. minuty, kdy rozhodčí Hejduk s Hodkem nakonec po trenérské výzvě Třince neuznali gól Bičevskise kvůli kontaktu Jana Stránského s gólmanem Ondřejem Kacetlem na hranici brankoviště, bylo rozhodnuto v souladu s výkladem pravidel.

„Útočící hráč strčil bezprostředně před dosažením gólu rukou do helmy brankáře a ovlivnil tak možnost, aby brankář plnohodnotně zakročil," vysvětlil Šindler.

Hráči Mladé Boleslavi se radují z gólu, který ale rozhodčí neuznali.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Rozhodující je, že ke kontaktu došlo v prostoru brankoviště, nikoli skutečnost, že útočící hráč se bruslemi nacházel mimo něj," doplnil předseda komise rozhodčích.

Třinec nakonec vítězný duel vyhrál 3:0, Mladoboleslavští v čele se svým koučem Pavlem Paterou si na výkon mužů v pruhovaném stěžovali. Patera byl dokonce vykázán ze střídačky poté, co po Růžičkově gólu upozorňoval na předešlý Marcinkův faul a rukou se pokusil u střídačky zadržet sudího Hejduka.

„Všichni víme, že to nebylo fér. Zápas rozhodl úplně někdo jiný. My jsme na kluky hrdí, odmakali celou sezonu a je škoda, že se to neodehraje fér v sedmém zápase. Tohle je hnus, tomu se člověk musí jen smát," durdil se olympijský vítěz z Nagana a čtyřnásobný mistr světa.