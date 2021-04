Moc jsem chtěl Třinec porazit, ale hokejový bůh při nás nestál, říká boleslavský Cienciala

Pro nikoho z mladoboleslavského týmu nebyla semifinálová série proti Třinci tolik emotivní. David Cienciala v Třinci vyrostl, naučil se hrát hokej a před dvěma lety s ním získal i mistrovský titul. „Jsem Třinečák, v Třinci mám celou rodinu, vyrostl jsem tam a pořád mám Třinec v srdci," komentoval sérii 25letý útočník. „Chtěl jsem Třinec porazit za každou cenu. Sedmý zápas už je vabank, věděli jsme, že to rozhodne jedna chybička nebo nepovedený moment. Bohužel. Tak to je, někdo musí prohrát. Škoda, že jsme to byli my, protože jsme hráli dobře," říkal Cienciala.

Boleslav byla v rozhodujícím utkání dvě třetiny mírně lepší. Více střílela, měla lepší šance a ve 13. minutě dala Bičevskisem gól. Ten ale po trenérské výzvě sudí kvůli bránění Jana Stránského brankáři Kacetlovi odvolali. „Nijak nás to nevykolejilo. Myslím si, že tyhle trenérské výzvy a obrazovky ničí hokej. Na rozhodnutí se potom patnáct minut čeká. Zdá se mi, že rozhodčí ani pomalu neví co a jak. Asi tam něco bylo špatně, ale já se v tom nevyznám. Neuznali ho, nic s tím neuděláte, snažili jsme se hrát furt stejně. To, co umíme. Bohužel to nevyšlo," litoval třinecký rodák Cienciala.

„Odehráli jsme parádní zápas parádně. Nastřelili jsme nějaké tyčky, měli i další šance. Bohužel se nám to tam nepoodráželo. Je to obrovská škoda po té parádní sérii. Místo toho jsme zklamaní. Ale tohle je prostě hokej. Jeden tým musí být vždycky zklamaný. Hokejový bůh při nás nestál. I štěstíčko nás opustilo," mínil Cienciala. V tu chvíli ještě nevěděl, že druhý den sudího suspendují za chyby, které v utkání udělal.

Trenér Mladé Boleslavi Pavel Patera se po utkání neskrýval za fráze a výkon rozhodčích Oldřicha Hejduka s Pavlem Hodkem označil za hnus. Kromě neuznaného gólu se mu nelíbil nepotrestaný faul na unikajícího Bičevskise, po němž domácí vstřelili první gól zápasu. Komise rozhodčích uznala, že v tomto momentu měl pravdu a rozhodčímu Hejduka pozastavila činnost. „Bic jel sám na branku, dostal sekeru. Bohužel to nepískli, teď už s tím nic neuděláme," povzdychl si Cienciala.

„Bylo to vyrovnané. Věděli jsme, že Třinec má navrch ve zkušenostech, ale byli jsme rovnocenným soupeřem. Bohužel to nedopadlo. Je to velká škoda, protože se tady v Boleslavi sešla fakt skvělá parta. Na celou šatnu jsem neskutečně hrdý, jak jsme to odehráli, jak jsme celý rok drželi při sobě," řekl Cienciala.

Boleslav porážkou Sparty v semifinále s Libercem přišla o bronzovou medaili. Po třetí místě ze základní části skončí celkově čtvrtá. „Myslím, že je jedno, jestli jste třetí nebo čtvrtí. Počítá se jen první místo, nic jiného. Vždycky se mluví jen o vítězích, nemluví se o druhých nebo třetích. Nejdůležitější medaile je zlatá a ta bohužel letos nedopadne," zmínil útočník Mladé Boleslavi.