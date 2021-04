Jágr v ráži! Ve druhém finále proti Jihlavě se i pral

Na ledě opět strávil více než devatenáct minut, dvakrát vystřelil na jihlavskou bránu, do statistik se ovšem v neděli zapsal jen čtyřmi trestnými minutami. Jaromír Jágr bojuje se svým Kladnem o postup do extraligy, ve druhém finále první ligy se přitom hbitě zapojil i do potyčky!