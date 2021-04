Rozhodla disciplína a nesmyslný faul, zlobil se po druhé finálové porážce liberecký Augusta

Hokejisté Třince zvládli i druhé domácí utkání finále, Liberec porazili 3:1 a k dalším duelům (ve čtvrtek a v pátek) pojedou s vedením 2:0 na zápasy. Ve druhém utkání série ubylo gólů i emocí, početní výhody přesto do střetnutí znovu výrazně promluvily. „Než je do hry dostaly přesilovky, tak toho moc neměli. V play off speciální týmy rozhodují a Třinec je tak kvalitní mančaft, že toho dokáže využít," poukázal střelec jediného libereckého gólu Michal Bulíř.

Liberec se musel ve druhém utkání na ledě Třince obejít bez potrestaného Adama Musila, který za zákrok na ležícího Tomáše Marcinka dostal trest na jedno utkání. Téměř polovinu utkání mu chyběl také kapitán Petr Jelínek, který přehnal svůj důraz směrem k Matěji Stránskému a za úder do oblasti hlavy a krku byl vyloučen do konce utkání.

„Odehráli jsme o hodně lepší utkání než v neděli. Bohužel rozhodla disciplína ve druhé třetině a nesmyslný faul Jelínka, po kterém jsme hráli pět minut v oslabení," zlobil se trenér Liberce Patrik Augusta.

V té době už domácí vedli 1:0. V přesilovce pěti proti třem se v 35. minutě utkání prosadil domácí kapitán Petr Vrána. A Třinečtí potrestali i dlouhý Jelínkův trest. Trefil se Miloš Roman. „Snažím se každým střídáním pomoct týmu, hrát zodpovědně a udělat všechno pro to, aby každé střídání bylo úspěšné. Že mi to padlo, super. Ale je jedno, komu padne, důležité je, abychom za tím šli společně," svěřoval se centr čtvrté třinecké řady.

Hráči Třince se radují z třetího gólu. Zleva Miloš Roman a autor gólu Wiliam Jack Rodewald.

Jaroslav Ožana, ČTK

V brance Liberce dostal ve druhém utkání přednost znovu Petr Kváča, kterého v úvodním zápase série po třech inkasovaných brankách vystřídal Jaroslav Pavelka. A výbornými zákroky Kváča v závěru druhé části, kdy Severočeši hráli déle jak osm minut v oslabení, držel svůj tým ve hře. „Přestože Třinec dvakrát přesilovku využil, nesložili jsme zbraně a tlačili jsme se za vyrovnáním. Bohužel se to nepovedlo, hráčům ale nemám co vytknout," zdůraznil Augusta.

I hosté dostali v úvodu třetí dvacetiminutovky možnost zahrát si v pěti proti třem. A nabídkou nepohrdli. Kombinaci speciální formace využil v 45. minutě Michal Bulíř. Vyrovnání už ale nepřišlo. Naopak do prázdné druhou výhru Ocelářů pečetil Kanaďan Rodewald.

Střelec gólu Michal Bulíř z Liberce slaví.

David Taneček, ČTK

„Do utkání jsme vstoupili vlažně, jako bychom si mysleli, že to půjde lehce. Ani na střídačce to nebylo ono. Malinko se to to vystupňovalo až v momentě, kdy jsme dali první gól," nebyl přes vedení dva nula na zápasy úplně spokojený trenér Ocelářů Václav Varaďa.

„Po hloupých faulech se Liberec dostal do hry a málem nás to stálo zápas. Ale to už je minulost. Čeká nás třetí zápas a na ten musíme být připravení lépe než náš soupeř," zdůraznil třinecký trenér.