Rozčarovaný Bulíř: Už jsem slyšel nad arénou vrtulník pro Stránského a v dalším střídání hrál. Zvláštní

Co rozhodlo o tom, že jste ani druhé utkání nedokázali vyhrát?

Přesilovky. Nabídli jsme jim je a oni toho využili. Než je naše fauly dostaly do hry, tak toho moc neměli. V play off přesilovky rozhodují a Třinec je tak kvalitní mančaft, že toho dokáže využít. Musíme se jich vyvarovat.

Druhé utkání bylo výrazně opatrnější. Dávali jste si pozor na zbytečné tresty?

Vzhledem k tomu, že jsme první zápas prohráli 2:6, tak jsme si museli říct některé věci, které chceme změnit. Myslím, že to v některých fázích bylo vidět. Bohužel ani to k výhře nevedlo. Přesilovky rozhodují a my jsme jim je darovali.

Třinec využil hru pěti proti třem, pak pětiminutový trest pro Petra Jelínka za faul na Matěje Stránského. Nemáte pocit, že Třinečtí padají až moc ochotně?

Jednoznačně takový pocit mám! Už jsem slyšel lítat nad arénou vrtulník pro Stránského a v dalším střídání jsem ho viděl hrát, což je trošku zvláštní.

Zleva Martin Růžička z Třince a brankář Liberce Petr Kváča.

Jaroslav Ožana, ČTK

Je těžké se soustředit na výkon a nediskutovat s rozhodčími?

Je, protože nikdo nechce mít vyloučené hráče. Ale musíme se toho vyvarovat. Když nebudeme faulovat, nedáme jim možnost, aby padali.

Je těžké dobývat Třinec, když je ve vedení?

Zatím se nám moc nedaří přes tu jejich odstoupenou obranu středního pásma přejít. Mají pět hráčů, kteří couvají a jediné, co nám zbývá je si nahodit puk a jít za tím.

Jak moc s vámi zamával první gól?

Dlouho to bylo 0:0 a to pro nás bylo dobré. Když přišlo oslabení do tří a gól, tak to nějaký vliv určitě mělo. Ale pořád bylo spoustu času na to, abychom s tím zápasem něco udělali.

Ve druhém utkání jste se museli obejít bez distancovaného Adama Musila, k tomu byl vyloučen do konce Petr Jelínek, jak jste na tom se silami?

Síly jsou a musí být. Je to finále a nic víc v Česku není než hrát o titul. Určitě postupem času ubývají síly všem, ale v hlavě máme přepnuto na režim, aby síly pořád byly. Není to úplně jednoduché, ale síly určitě máme.

Domů jedete za stavu 0:2, bude třetí zápas klíčový?

Rozhodně je velký rozdíl, když je to 1:2 nebo 0:3. Ale nemáme hlavy dole. Dvakrát vyhráli doma oni, teď můžeme doma vyhrát obě utkání my a začít zase od nuly. Doma budeme silní, řekneme si nějaké věci, dobře se vyspíme a s čistými hlavami začneme znovu.

Jak se těšíte na fanoušky, kteří vás jistě přijdou podpořit?

Jsem moc rád, že aspoň tech pár lidí na zápas může jít. Co jsem stihl číst, nebo sledovat, tak lidé z Liberce a okolí jsou natěšení. Aspoň to málo v aréně nám určitě udělá skvělou podporu.