Hrdina Roman pálil i blokoval. Že hrál Stránský dál? Nedramatizoval bych to, říká trenér

„V každém střídání se snažím pomoct týmu. Když je možnost zablokovat střelu a nepustit ji na bránu, jdu do toho! Jsem rád, že mě to trefilo a neprošlo do brány. V tomhle musíme pokračovat. Každý z nás," líčil slovenský útočník, který těsně před druhou pauzou potrestal vyloučení na pět minut a do konce utkání libereckého kapitána Petra Jelínka. Po nahrávce vypálil z prostoru mezi kruhy a od Kváči puk zamířil pod horní tyč.

„Já se snažil otevřít na středu, dostal jsem přihrávku od Tomáše Kundrátka a viděl jsem, že mám místo. Tak jsem se snažil poslat puk na bránu a jsem rád, že to tam spadlo," usmíval se 21letý útočník. Jelínkův zásah ramenem na hlavu Matěje Stránského patřil ke klíčovým momentům utkání.

Někteří Liberečtí hokejisté však po utkání upozorňovali, že třinečtí hráči někdy až moc ochotně padali k zemi. „Takový pocit mám. Už jsem slyšel lítat nad arénou vrtulník pro Stránského a v dalším střídání jsem ho viděl hrát, což je trošku zvláštní," tvrdil útočník Bílých Tygrů Michal Bulíř.

Druhý gól Třince z hole Miloše Romana (není na snímku). Brankář Petr Kváča už nemohl nic dělat.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Matěj má sto kilo, dostal tělem. Jelínek o něm věděl, asi ho trefil ramenem, ruku měl u těla, ale přišel úder, který byl naprosto zbytečný. A že se Matěj oklepal, chce hrát ve vypjatých finálových zápasech, je přece skvělé. Tak ho tam už jako nemám dát? Buďme rádi, že nebyl odnesen na nosítkách. Je to válka a nedramatizoval bych to," řekl kouč Ocelářů Václav Varaďa.

Naopak Roman soupeřův názor o nadměrné ochotě třineckých hráčů padat na led odmítl komentovat. „Od toho jsou na ledě rozhodčí, kteří to vidí a posuzují. Je to jejich práce, aby to zhodnotili, jak situace viděli," prohlásil. Jeho parta vyrazí pod Ještěd s dvouzápasovým vedením, přesto Slezané brzdí euforii a v libereckých odvetách tuší tuhý boj. „Série není hotová. Pinkli jsme ji do Liberce a uvidíme, co přinese dál," podotkl Varaďa.