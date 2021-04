U Musilů můžou slavit. Už před finále bylo jasné, že pohár máme, těší tátu Františka

Před dvěma lety sledoval legendární obránce František Musil, jak jeho syn David zvedá po finálové výhře na Libercem poprvé nad hlavu Masarykův pohár pro vítěze extraligy. Společnost mu tehdy na tribuně dělal mladší z bratrů Adam. Letos musí pyšný táta svou přízeň dělit mezi oba finalisty. Obránce David s Třincem touží po obhajobě, útočník Adam patří do libereckého tábora vyzyvatelů.

„Před těmi dvěma roky se Adam vracel z Ameriky a přijel se na bráchu do Třince podívat jako fanoušek. Pamatuju si, že měl tehdy za bráchu obrovskou radost. Měl jsem z toho tenkrát moc dobrý pocit," svěřuje se mistr ligy z roku 1985 s Duklou Jihlava František Musil.

Že by i z toho důvodu táta Musil společně s maminkou Andreou (Holíkovou) více přáli v letošním finále mladšímu ze synů? „To vůbec ne. Už před finále se Musilovi i Holíkovi mohli radovat z toho, že vyhrála Masarykův pohár. Ať už finále skončí jakkoliv. Oba kluci mi před finále napsali, že si to rozdají a vyhraje ten lepší. To mě potěšilo," usmívá se František Musil, jenž si kdysi vzal dceru legendárního hokejisty Jaroslava Holíka, tenistku Andreu.

Po dvou zápasech na třineckém ledě má k poháru blíže 28letý David. Třinec vede 2:0 na zápasy a polovinu finálové cesty k titulu má za sebou. O čtyři roky mladší Adam odehrál jen úvodní zápas série a vstřelil jeden ze dvou libereckých gólů. Utkání, které Liberec prohrál 2:6 pro ně skončilo předčasně poté, co na zemi udeřil ležícího soupeře a k vůbec prvnímu vyloučení v play off dostal návdavkem stopku na následující zápas. I ten zvládl lépe obhájce a zvítězil 3:1. „Adam je více po mě, takový hajzlík, který jde do všeho jde po hlavě, přes mrtvoly," nachází František Musil pro synův zkrat pochopení. „Davča je více po mámě, klidnější, Áda je vzpurnější," popisuje mistr světa z roku 1985 z Prahy.

Finále sleduje, moc si ho ale neužívá. „Dívám se na zápasy, v nichž kluci hrají minimálně, protože jsem pak strašně nervózní. A teď, když jsou proti sobě, to i trošku bolí. Pocity jsou takové rozpolcené. Mám ale pochopitelně radost, že to kluky baví a že se jim daří," říká 56letý František Musil.

David Musil: Brácha to měl vždy těžší

Ve třetím finálovém zápase (čtvrtek 22. dubna od 18:30 hodin v Liberci) se bratři Musilovi znovu potkají na ledě, což těší nejen Adama. „Je hrát proti bráchovi a ještě k tomu ve finále extraligy. To je něco, na co jsem se hodně těšil," přiznává rodák z kanadského Calgary David Musil.

S Adamem v průběhu finále v kontaktu pochopitelně není. Nyní jsou soupeři. „Volali jsme si po semifinále a vzájemně si pogratulovali. Teď do toho každý jde s tím, že chce ten pohár pro sebe. Oba do toho dáváme všechno. Chci vyhrát a na tom nic nemění to, že na druhé straně je mladší brácha," zdůrazňuje David Musil.

Dvojnásobný extraligový medailista s Třincem doufá, že rodiče jsou na oba své syny nyní právem pyšní. „Byli na nás stejně přísní. Chtěli nás všechny tři (nejstarší je sestra Dana - pozn. aut.) správně vychovat. Abychom něčeho dosáhli. Snažili se nás vést správnou," říká obránce, kterého si v roce 2011 vybral Edmonton Oilers.

Také Adam v draftu NHL uspěl. V roce 2015 si jej pojistil tým St. Louis Blues. A starší David jeho píli ocenil. „Je o čtyři roky mladší, když jsme něco v dětství dělali, tak se chtěl mě i ségře vždy vyrovnat. Každý chce vyhrát a brácha to měl vždycky těžší. Moc mu úspěch přeju, podporuju jej. Tedy podporoval jsem. Teď ve finále chci vyhrát já," usmál se David Musil.

