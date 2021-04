Pan Nahrávka konečně slavil i gól. Jsem rád, hlavně, že jsme vyhráli, oddychl si liberecký Lenc

Na gól jste čekal dlouho, oddechl jste si?

Gól jsem dal v prvním zápase play off a druhý až ve třetím finále, což je dlouhá doba. Ale musím říct, že se tímhle vůbec nezaobírám. Je důležité, abychom vyhrávali. Byly tam nahrávky, což je také pozitivní. Jsem samozřejmě rád, že mi to tam padlo, ale kámen ze srdce mi nespadnul. Je jedno, kdo gól dá. Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli.

Dýchá se vám teď po první výhře ve finále lépe?

Samozřejmě. První střídání se nám nevydařilo, ale dvouminutový tlak jsme přestáli a v první třetině se nám podařilo dát dva góly, což zápas rozhodlo.

Jak důležité bylo, že jste ve finále vůbec poprvé vedli?

Určitě se nám hrálo daleko líp. Třinec to musel otevřít, hrát do útoku a nemohl být tak důrazný v obraně. A my jsme si výsledek kvalitní týmovou a obrannou prací pohlídali. Vždy je důležité, abychom vedli. V sérii se Spartou se nám to dost často nedařilo, ale i tak jsme ji zvládli. Víme, že náš tým je ohromně silný a týmový duch je výborný. Musím říct, že pokud vedeme, tak se nám hraje o dost líp.

Byla klíčová i vaše disciplinovanost a koncentrovanost?

Po zápasech v Třinci jsme si říkali, že takovou hrou ho určitě nepřehrajeme. Pokud je budeme chtít „mydlit", k vítězství to nepovede, což se potvrdilo. Víme, že Třinec má excelentní přesilovky a musíme se vyvarovat faulů. Tentokrát se to dařilo. Až na pár výjimek, které jsme ubránili.

Nakolik vám zvedne sebevědomí, že Třinec letos poprvé v play off nedal ani gól?

Není to zásadní, ale je to samozřejmě pozitivní. Sami sebe jsme přesvědčili o tom, že i tahle silný tým v útoku můžeme ubránit. Je to určitě důležitý, na druhou stranu to není tak, že by si ani neškrtli. Šance měli velký. Jsem rád, že jsme to ubránili a Petr Kváča to výborně zavřel.

Brankář Liberce Petr Kváča se raduje z vítězství.

Radek Petrášek, ČTK

Utkání nedohrál kvůli zranění Gríger. Bude hodně důležité, aby se stihl dát během pátku do pořádku, když další centr Jelínek bude kvůli trestu i v pátek mimo hru?

Jasně, každý hráč v sestavě je ohromně důležitý. Pevně věříme, že u Davida nepůjde o nic vážného, že je to nějaká naraženina, která půjde přes noc zahojit. Musíme rychle zregenerovat a v pátek do toho zase vlítnout.