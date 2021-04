Hokejistům Třince chybí poslední krok k obhajobě titulu v Tipsport extralize. Ve finálové sérii play off hrané na čtyři vítězství vedou už 3:1 na zápasy poté, co ve čtvrtém utkání zvítězili na ledě Liberce 1:0 v prodloužení. Jediný gól zápasu vstřelil v čase 69:14 Matěj Stránský, brankář Ondřej Kacetl udržel popáté v play off čisté konto. Oceláři mohou v pondělí v domácím prostředí slavit.