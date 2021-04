Měli jsme problém střílet góly, hledal důvody finálové porážky obránce Liberce Knot

Prohráli počtvrté a po závěrečné siréně smutně sklonili hlavy. Hokejisté Liberce ani napodruhé nedokázali ve finále extraligy vyzrát na Třinec a stejně jako před dvěma lety přebrali medaile pro českého vicemistra. „Měli jsme ve finále obrovský problém se střílením gólů, to asi rozhodlo," řekl po porážce 0:3 obránce Bílých Tygrů Ronald Knot.

Znovu jste druzí, popište pocity těsně po posledním zápase sezony.

Jsme pochopitelně zklamaní. Je to škoda, věřili jsme, že to dokážeme zvládnout a vrátíme se ještě jednou do Liberce. Ale měli jsme problém se střílením gólů, což bylo asi rozhodující.

Kde finálová série nabrala pro vás špatný směr? Byly to ty úvodní dva zápasy v Třinci, které jste neodehráli takticky dobře?

Těžko se ten moment hledá. První zápas se nám vyloženě nepovedl, druhý už byl vyrovnaný, přesto jsme ho prohráli, protože jsme dostali góly v oslabení. U nás jsme sehráli dva vyrovnané zápasy, v tom druhém jsme bohužel nedokázali dát gól.

Byl v něčem Třinec lepší?

Asi jen v detailech. Zatímco my jsme měli problémy se střílením gólů, oni dali spoustu gólů z přesilovek. Možná v tom byl trochu rozdíl.

Jak moc vás brzdilo to, že vám v každém zápase chyběl jeden útočník? Nejprve Adam Musil, pak Petr Jelínek, v pátém zápase Michal Birner.

Neměli jsme ten kádr tak široký, proto každá ztráta byla znát. Chyběli nám i další hráči - Filippi, Šmíd -, to by položilo asi každý tým. Snažili jsme se s tím popasovat, ale určitě to mělo vliv.

Když přebolí porážka ve finále, bude tahle sezona úspěšná?

Teď pochopitelně převládá zklamání, na druhou stranu před čtvrtfinále s Hradcem Králové nám spousta lidí nevěřila, před semifinále se Spartou se to opakovalo - a zvládli jsme obě série. Také před finále jsme byli za outsidera, ale zvládli jsme s nimi odehrát vyrovnanou sérii, přestože ten výsledek 1:4 tak třeba nevypadá. Byly to vyrovnané zápasy a za čas tuhle sezonu budeme určitě brát jako povedenou.

