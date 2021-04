Znovu zářil, titul je ale fuč. Perou se ve mně emoce, smutní liberecký mág

V čem byli Oceláři lepší?

Porazili nás čtyřikrát, my je ne. Nevím, já si teď přehrávám všechny zápasy série, co jsem v nich mohl já udělat víc. Bohužel Třinec byl šťastnější. I já udělal spoustu chyb a z toho se musím poučit.

Soupeř využil ve finále šest přesilovek. Byly rozhodujícím faktorem?

Třeba ano, třeba ne. Nevím, kolik gólů padlo přesně v přesilovkách... (Třinec jich využil šest, Liberec dvě) Ve mně se teď perou emoce. Jsem zklamanej, hrajete finále, chcete to urvat...

Zleva brankář Liberce Petr Kváča, Matěj Stránský z Třince a Ronald Knot z Liberce.

Jaroslav Ožana, ČTK

Třinečtí na vás v pondělí od začátku vlétli, už po 12 vteřinách zápasu jste zachránil tým při tutovce Doudery...

Byl to fofr, ale od toho tam jsem. Moje práce je v brankovišti, každej zákrok je důležitej, abyste dal týmu šanci na výhru. To jsem chtěl plnit, bohužel jsem dostal dva góly.

Zleva Ronald Knot z Liberce, brankář Liberce Petr Kváča, Erik Hrňa z Třince, Jaroslav Vlach z Liberce a Petr Vrána z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

Vypadli vám klíčoví hráči. Dnes nenastoupili Birner ani Gríger, dlouhodobě marodí Šmíd i Filippi. Absence opor byla pro mužstvo citelná ztráta...

Tohle k hokeji zkrátka patří. Mohlo se to stát Třinci, Spartě, stalo se to nám. Zranění prostě patří k jakémukoliv sportu. Chyběli nám, ale nahradili jsme je se vztyčenou hlavou. Všichni kluci tady chtěli být, snažili jsme se i za ně, nechat na ledě úplně všechno.

Za Třinec jste v loňské sezoně chytal. Co jste říkal na jeho defenzívu?

Věděli jsme, že Třinec má skvělej tým, ale i my ho máme výbornej, což jsme ukázali. Já tady nejsem od toho, abych hodnotil je a jejich hru. Vím, že to jsou výborní kluci, ale prostě, jak už jsem říkal, nás porazili čtyřikrát. Já se soustředím na nás a na to, abych odváděl co nejlíp svoji práci. Předvedli určitě super hokej, ale celá série byla úžasná. Musíme pogratulovat Třinci a prostě jít dál.

V základní části jste obsadili čtvrté místo, v play off pronikli až do finále. Jak hodnotíte sezonu?

Teď mám v sobě spoustu emocí, hodně zklamání, takže hodnocení musíme nechat na později. Až s odstupem času.