Dujsík, Bambula a Navrátil prodloužili smlouvy s Olomoucí

Hokejový obránce Tomáš Dujsík a útočníci Jan Bambula s Jakubem Navrátilem prodloužili smlouvy s extraligovou Olomoucí. Osmadvacetiletý Dujsík uzavřel na Hané nový dvouletý kontrakt. O osm let mladší Bambula i jednadvacetiletý Navrátil se dohodli na víceletých smlouvách.

"Tomáš Dujsík už je víceméně stálicí obranných řad," řekl klubovému webu generální manažer Olomouce Erik Fürst. "Kuba Navrátil s Honzou Bambulou, kteří u nás hráli prvním rokem, se velmi dobře začlenili do týmu a splnili očekávání. Ačkoli před sebou samozřejmě mají obrovský kus práce," doplnil.

Dujsík je odchovancem Komety Brno, odkud před sezonou 2016/17 zamířil do Karlových Varů a po roce se stěhoval do Olomouce. V uplynulém ročníku si v 53 duelech včetně play off připsal tři góly a šest asistencí. Celkem má v nejvyšší soutěži na kontě 316 utkání a 56 bodů (13+43).

Bambula zamířil do Olomouce z mateřského prvoligového Havířově po minulé sezoně, v které už za celek z Hané sehrál na střídavý start v extralize pět utkání a nebodoval. V tomto ročníku zaznamenal v 56 duelech dvě branky a osm přihrávek.

Navrátil je odchovancem Přerova a v extralize sehrál v minulém ročníku jeden zápas za Zlín. Po loňském přesunu do Olomouce vinou zranění stihl jen 16 utkání a nasbíral dva góly a pět asistencí.