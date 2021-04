Hokejisté Třince si v pátek znovu užijí mistrovskou jízdu městem

"Je to takové poděkování - otevřený autobus a jízda po městě. Určitě bychom rádi poděkovali fanouškům za jejich vzdálenou podporu, i když na ten poslední zápas přišli v hojném počtu, pomohli nám," řekl v rozhovoru pro Českou televizi trenér Václav Varaďa.

Na pondělní pátý duel, v němž Oceláři proti Liberci dovršili triumf výhrou 3:0, mohlo přijít 879 diváků; nejvíce z celé finálové série, která se jako jediná v play off hrála alespoň s omezeným počtem fanoušků v hledišti.

Při svých prvních dvou triumfech zavítali Oceláři při mistrovské jízdě i do Třineckých železáren. Ty jsou hlavním mecenášem klubu a cesta tam povede i letos.

"Já si myslím, že si to hráči užívají neustále. Při mém prvním titulu, který jsem získal jako hráč, to bylo delší a neskutečně jsme si to se spoluhráči užili. Teď jako pro trenéra to pro mě byl jen ten jeden večer," popsal Varaďa oslavy po pondělním triumfu.

Jízda městem třineckých šampionů odstartuje v 16:00 od Werk Arény. Od 21:00 proběhne ještě mistrovský ohňostroj.