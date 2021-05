Boleslav odtajnila nové tváře. Přicházejí reprezentanti i kladenský hrdina

"Sportovně nás, stejně jako ostatní kluby, čeká velice náročná sezona, a to na více frontách, neboť příští ročník bude sestupový, a to jak v extralize, tak také v juniorské a dorostenecké soutěži. Co se týče konkrétně A týmu, tak i s ohledem na účast v Lize mistrů, ve které si přejeme také uspět, chceme po 'covidovém' roce opět držet širší kádr," uvedl sportovní ředitel Radim Vrbata a dodal, že Středočeši chtějí do seniorského týmu i nadále zapracovávat juniory a vytvořit zdravou vnitřní konkurenci.

Brankářskou dvojici Jan Růžička - Gašper Krošelj doplní sedmadvacetiletý Slovák Košarišťan, který pomohl Kladnu k postupu do extraligy. "Andrej by měl doplnit naši silnou brankářskou dvojici a poprat se o svoje místo," uvedl sportovní manažer Václav Nedorost.

Je to tady - informace o složení našeho A týmu pro nadcházející extraligový ročník!

Podívejte se do článku, kde najdete úvodní slovo sportovního ředitele Radima Vrbaty a detailní informace k našemu novému kádru:

Do obrany přichází z Českých Budějovic dosavadní kapitán Motoru Pýcha, který si v prosinci odbyl reprezentační premiéru na Channel One Cupu. "Pavel je výborný hráč do přesilovek s výtečnou rozehrávkou. Jsme moc rádi, že si vybral nabídku a vizi našeho klubu. Jde o velice talentovaného obránce, který se zlepšuje každým rokem, a my věříme, že tak bude činit i nadále," řekl Nedorost o pětadvacetiletém obránci.

O tři roky starší Jánošík se do extraligy vrací po roce stráveném ve Švédsku. Předtím hrál v Česku za Plzeň, Litvínov, Liberec nebo Chomutov. "O Adama velice stojíme už několik let. Je to vynikající, charakterní obránce, který nebude mít problém zapadnout do kabiny. Je v nejlepších hokejových letech a jeho komplexnost a tvrdost je to, co jsme hledali," uvedl Nedorost.

Do útoku přichází trojice Dufek, Eberle, Kelemen. Čtyřiadvacetiletý Dufek, jenž se po skončení sezony zapojil do kempu národního týmu před MS a odehrál dva přípravné zápasy proti Rakousku, hrál naposledy ve Zlíně. V poslední sezoně ale odehrál s ohledem na zdravotní problémy jen 26 utkání. "Honza je dalším mladým útočníkem s potenciálem, je to velice dobrý bruslař. Věříme, že perfektně zapadne do našeho systému, naváže na předloňskou sezonu a udělá další krok ve své kariéře," řekl Nedorost.

Na pozici sportovního ředitele se vrací Radim VRBATA! Z Václava Nedorosta bude sportovní manažer, novým trenérem gólmanů a vedoucím mužstva bude Lukáš Mensator a na nově vzniklé pozici sportovního sekretáře bude působit Martin Škaloud.



👉 https://t.co/tbYGtbOQlC pic.twitter.com/9b3dYmC9wh — BK Mladá Boleslav (@bkboleslav) April 30, 2021

Jedenatřicetiletý Eberle se vypracoval mezi klíčové hráče Plzně, po třech letech ale Západočechy opouští a stěhuje se do města automobilů. "Jsme přesvědčení, že v roli, do které ho bereme (defenziva a oslabení), jeho pracovitost a bojovnost – to vše bude důležitým článkem našeho týmu," uvedl mladoboleslavský manažer.

Extraligová premiéra by měla čekat jedenadvacetiletého Kelemena, bývalého juniorského reprezentanta Slovenska. "Miloš prožil průlomovou sezonu ve Zvolenu. Jedná se o mladého a dobře bruslícího útočníka, který má v našich očích hodně potenciálu ještě se zlepšovat," řekl Nedorost o dalším hráči, kterého Mladá Boleslav přivedla ze Slovenska.

Středočeši zároveň potvrdili seznam hráčů, kteří v klubu končí. Odcházejí brankář Marek Schwarz, obránci Ondřej Dlapa a Karel Klikorka a útočníci David Cienciala, Joona Jääskeläinen a Brandon Alderson.