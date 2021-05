Hokejový útočník Marosz se vrací do Vítkovic, v klubu bude hrát i Tybor

Hokejisty extraligových Vítkovic posílí brankář Aleš Stezka, obránci Jakub Stehlík a Karel Plášil a útočníci Rostislav Marosz, Radoslav Tybor a Petr Chlán. K týmu se po zranění opět připojí i kanadský bek Jesse Dudas, který měl přerušenou smlouvu. Ostravský klub to oznámil na svém webu.

"Snažili jsme se doplnit a posílit kádr tak, aby vyhovoval hernímu stylu, který chceme s trenéry praktikovat, a taky, aby hráči zapadali charakterově do současného mužstva. Ohlíželi jsme se především po hráčích, kteří budou pro náš tým v obou těchto kritériích přínosem, jak po zkušených, tak po těch, se kterými chceme pracovat na jejich rozvoji," uvedl sportovní ředitel Roman Šimíček.

Čtyřiadvacetiletý Stezka v týmu nahradí Miroslava Svobodu, který odešel do Plzně. Bývalý juniorský reprezentant naposledy chytal v prvoligovém Havířově, v extralize se snažil prosadit v mateřském Liberci nebo v Chomutově. V extralize zatím odchytal jen sedm zápasů.

Přestupová sezona začíná a my jsme rádi, že můžeme ve svých řadách přivítat pár známých tváří i pár nových.

Představujeme příchody pro sezonu 2021/2022.

Vítejte pánové a ať se daří v modro-bílých vítkovických barvách ✌🤞https://t.co/SeFEPQc1ih — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) May 1, 2021

Výrazněji se bude v nejvyšší soutěži snažit prosadit třicetiletý Stehlík, který hrál v minulých letech za Znojmo mezinárodní ligu EBEL. Po přesunu Orlů do druhé české ligy, která byla v aktuální sezoně předčasně ukončena, hrál za prvoligovou Třebíč. V extralize dosud odehrál jen 32 utkání. O tři roky mladší Plášil přichází z Českých Budějovic.

Do útoku Vítkovic se vrací Marosz, který Severomoravanům v části poslední sezony pomáhal formou hostování z Kladna, s nímž následně postoupil do extraligy. Tři sezony za klub v minulosti odehrál i Tybor, který přichází z Pardubic. Jedenatřicetiletý slovenský útočník v extralize odehrál téměř 400 utkání. O deset let mladší Chlán mezi elitou debutoval v roce 2019 v dresu Chomutova, doposud ale v extralize odehrál jen dva zápasy. Naposledy hrál první ligu v Prostějově.

"Nadále pracujeme na případných dalších příchodech, něco už rozjednáno máme, ale jako vždy – oznámíme to až ve chvíli, kdy bude vše dotaženo až úplně do konce," uvedl Šimíček. Dodal, že obránce Dudas se k týmu připojí v srpnu a na měsíční zkoušce bude bojovat o další pokračování angažmá ve Vítkovicích.