Obránce Mikliš a útočník Doležal se vracejí do Sparty

Hokejový útočník Zdeněk Doležal se po osmi letech vrací do mateřské Sparty, z které odešel v juniorském věku do Litoměřic a následně působil také ve Slavii a Českých Budějovicích. V dresu Jihočechů odehrál i poslední sezonu po návratu klubu mezi elitu. Natrvalo se do týmu vrací i obránce Ondřej Mikliš, který rovněž prošel mládeží Sparty a v uplynulé sezoně pomohl Kladnu v úspěšném boji o návrat do extraligy.