Svoboda je znovu Indián. Věří, že ho mladý parťák pořádně prožene

Je zpátky! Miroslav Svoboda se opět postaví do plzeňského brankoviště, v němž před třemi lety válel. S Indiány tehdy vyválčil extraligový bronz. V základní části vychytal pět nul, úspěšnost zákroků vytlačil na 92,57 procenta a mužstvu vydatně pomohl k Prezidentskému poháru. Teď se pokusí na výkony navázat.

Brankář Miroslav Svoboda dres Vítkovic už v příští sezoně neoblékne. Vrátil se do Plzně.

„První impuls přišel od Rudy Pejchara (trenér brankářů Plzně), který mi zavolal. Začali jsme nad tím přemýšlet a pak to k tomu nějak samo dospělo, že jsem se rozhodl jít sem," líčil po úvodním tréninku 26letý gólman. Výkony v Plzni mu vynesly nováčkovskou smlouvu s Nashvillem, jenže do slavné NHL neprorazil. Přes Finsko a Rakousko nakonec odešel do Vítkovic, kde působil v uplynulém ročníku. Ten příští stráví ve Škodě.

„Vždycky tady byla pozitivní atmosféra, všechno fungovalo jako na drátkách. Ne že by to ve Vítkovicích nefungovalo, ale prostě jsem cítil, že bych chtěl něco jiného," vykládal. „Moc si vážím, že jsem dostal od Tomáše Vlasáka a Martina Straky možnost se vrátit do takového klubu, jakým je Plzeň," prohlásil Svoboda pro klubový web.

Nabídek řešil víc, upřednostnil však Škodu. „Tím, že mám manželku a malé dítě, jsem nechtěl jít někam, kde to neznám. Nakonec jsem se rozhodl takto, protože s Rudou Pejcharem se můžu možná zase o něco víc dál posunout. Navíc jsem se s Plzní tenkrát loučil narychlo, což mě mrzelo," vysvětluje.

Brankářský tandem vytvoří s Dominikem Pavlátem. Na spolupráci s parťákem, který je o pět let mladší, je přitom pořádně natěšený. „Je to výborný, mladý gólman plný energie. Věřím tedy, že mě pořádně prožene, společně pomůžeme týmu a sami se posuneme dál," přeje si.

V plzeňské šatně narazil na několik známých tváří, z Vítkovic se navíc vrátil i Jan Schleiss. Právě šestadvacetiletý útočník byl jedním z hráčů, s nímž se Svoboda na západě Čech v sezoně 2017/2018 potkal. Jejich kamarádství pokračovalo i loni ve Vítkovicích.

„Seděli jsme vedle sebe v autobuse, když se jezdilo na zápasy, tak jsme to sem tam naťukli. Těšíme se na další společnou sezonu. Dělali jsme si z toho srandu, že zase budeme spolu. Máme se docela rádi, toho si vážím," usmívá se muž, jenž kvůli koronaviru přišel ve Vítkovicích o boje v předkole play off proti Kometě, která nakonec vyhrála sérii 3:2 na zápasy.