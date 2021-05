Hokejový mistr odtajnil posily! Kdo naopak Oceláře opouští?

"Pro partu mladých vlčáků, jak novináři nazvali naše mladé hráče, by byla špatná zpráva, kdybychom najednou změnili kurz a sešli z ocelářské cesty. Zvlášť v téhle složité době chceme do kádru zapracovávat talentované hráče, kteří už získali nějaké zkušenosti s dospělým hokejem v našem partnerském klubu," tvrdí na stránkách Ocelářů Peterek.

Mistrovská sestava ovšem přece jenom dozná změn. Klub oznámil prodloužení smlouvy s kapitánem Petrem Vránou a rekordmanem Martinem Růžičkou. Další starty za Oceláře přidá také Tomáš Marcinko, kterému klub prodloužil smlouvu. Stejně tak bratrům Kovařčíkům, Janu Jaroměřskému, Miloši Romanovi, Patriku Hrehorčákovi, Danieli Kurovskému, Jakubovi Štěpánkovi, Erikovi Hrňovi, Davidu Kofroňovi či hrdinovi letošního play off brankáři Ondřeji Kacetlovi.

Novinkou je příchod brzy třicetiletého brankáře Marka Mazance, jenž poslední dvě sezony strávil v dresu Hradce Králové. "Jsme rádi, že se Marek Mazanec rozhodl pro Oceláře. Zájem o jeho služby byl velký i z jiných týmů. Je výborný brankář, je obrovský a když se hráč podívá na bránu, tak to vypadá, že tam není vůbec volné místo," uvedl Peterek.

Končí naopak sedmadvacetiletý kanonýr Matěj Stránský, jenž míří do zahraničí. "Jeho statistiky hovoří samy za sebe. Je to skvělý kluk, přejeme mu jen to nejlepší. Snad mu další angažmá vyjde podle představ. Věřím, že se s ním nerozcházíme na dobro," okomentoval Peterek ztrátu autora 77 kanadských bodů v základní části a play off.

"Na jeho místo samozřejmě hledáme náhradu. Rozdíloví hráči zatím vyčkávají a nespěchají s podepisováním smluv někde jinde. Nepropadáme panice, není to poprvé, kdy jsme přicházíme o jednu z opor a potřebujeme ji nahradit," dodal s tím, že na další štaci odchází útočník Michael Špaček.

"Je to mladý hráč, který má prakticky celou svou kariéru ještě před sebou. Zřejmě jen v důsledku pandemie přišel o NHL. Myslím, že se mu u nás podařilo získat zkušenosti a sebevědomí. Razantním způsobem zviditelnil své jméno, což by mu mohlo pomoci otevřít si dveře u některého z klubů v zámoří," prohlásil na adresu šikovného centra.

Zisk mistrovského titulu pak byl prozatím posledním počinem v české extralize pro obránce Ralfse Freibergse, který se už připojil do přípravy lotyšské reprezentace na domácí mistrovství světa. V Česku pak bývalý hráč Zlína či Brna nebude pokračovat. Po vydařeném play off, kdy vyhrál kanadské bodování obránců, by rád zkusil angažmá v KHL.

Za novým angažmá odchází také útočník Radek Veselý. Brankář David Honzík se s koncem sezony vrací zpátky do mateřského Litvínova.