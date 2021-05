Podruhé se vrací do Komety. Stěhovat bych se už nechtěl, tvrdí útočník Dočekal

Už podruhé hlásí návrat do klubu, s nímž v letech 2017 a 2018 vybojoval v extralize dva mistrovské tituly. Útočníka Martina Dočekala, který uplynulou sezonu strávil ve Vítkovicích a v Plzni, zlákal zpět do Komety nový kouč brněnských hokejistů Jiří Kalous.

„Oslovil mě s nabídkou. Hrozně mě to potěšilo. Trochu se známe z doby, když jsem byl v nároďáku. Pan Kalous byl tehdy reprezentační asistent," líčí Dočekal, který se přiznal, že v něco podobného v koutku duše doufal. „V Brně jsme si stále drželi s rodinou byt. Takže absolutně nebylo o čem přemýšlet. Jsem hrozně rád," usmívá se.

Není jedinou staronovou posilou Komety. „Se mnou teď přichází Mallet z Vítkovic a šušká se i o návratu Haščáka. Oba už taky v Brně dřív působili. O majiteli klubu Liboru Zábranském je známo, že rád vítá zpět svoje bývalé hokejisty," přemítá třicetiletý forvard.

Za nedávným plzeňským angažmá se Dočekal bude ohlížet rád. „Cítil jsem, že mi trenér Čihák docela důvěřuje. Dostával jsem na ledě dost prostoru, občas jsem chodil i na přesilovky. Konec byl ovšem poněkud trpký. To, že hladce vypadneme ve čtvrtfinále s Olomoucí, asi čekal málokdo. Přišlo mi, že jsme na ni nebyli dobře nachystaní," udělal tečku za zpackaným play off. Ještě před časem zvažoval i setrvání na západě Čech. „Když však dosavadní kouč u týmu skončil, už to zřejmě nebylo na stole," myslí si rodák z Třebíče.

Jsem na černou práci

Očekává, že v brněnském mužstvu bude mít podobnou roli jako v minulosti. „Měl bych v Kometě plnit to co vždycky. Ví se o mně, že jsem na ledě spíš na černou práci. Takže se zase vynasnažím být pro soupeře co nejvíc nepříjemný. Mojí devízou je agresivita. Konkurence se nebojím, je zdravá. Pro Kometu skončil předchozí extraligový ročník už ve čtvrtfinále, v tom příštím bychom rozhodně měli dojít dál. Udělám pro to maximum," předsevzal si Dočekal.

Už by si nerad zopakoval scénář ze sezony 2019/20, v níž se do Brna vrátil ze Sparty, avšak zhruba za měsíc ho trenéři poslali na další hostování do Ostravy. „Vynasnažím se být mužstvu natolik platný, aby je stejná věc už nenapadla. Stěhování jsem si užil za poslední dva roky vrchovatě. Mezitím se nám narodil syn, a tak by to teď bylo všechno ještě mnohem složitější," nechce si v dohledné době připustit další změnu dresu.