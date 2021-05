Pecka pro Motor! Gulašem či Pechem to nekončí, Budějovice získaly reprezentačního gólmana

Hodně zajímavě vypadá skládání týmu hokejových Českých Budějovic pro příští extraligovou sezonu. Po příchodech hvězdného Milana Gulaše či Lukáše Pecha s Martinem Hanzlem do útoku nebo Jana Piskáčka s Davidem Štichem do obrany hlásí Jihočeši ohromnou posilu i do brankoviště. Na ročním kontraktu se totiž dohodli s reprezentačním gólmanem Dominikem Hrachovinou.