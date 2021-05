Lotyšský obránce Galvinš zůstává ve Vítkovicích

Galvinš přišel do Vítkovic v průběhu minulé sezony poté, co předčasně ukončil své angažmá v Třinci. Včetně play off odehrál za Vítkovice 29 zápasů, ve kterých vstřelil gól a přidal dvě asistence.

"S Guntisem jsme s koncem sezony začali okamžitě jednat o prodloužení smlouvy, protože jsme měli zájem na tom, aby u nás pokračoval. Je to top bek, který má obrovskou kvalitu i zkušenosti. Jsem rád, že jsme se domluvili, že naši nabídku přijal a také v příští sezoně může být jedním z klíčových hráčů naší defenzivy," uvedl sportovní ředitel Roman Šimíček.

Galvinš odehrál v extralize již 200 zápasů s bilancí deseti branek a 20 asistencí. V sezoně 2006/07 hrál za Vsetín, o jedenáct let později přišel do Třince, se kterým před dvěma lety získal i mistrovský titul. Velkou část kariéry strávil v KHL v Dinamu Riga.