Fořtovi zkrácená dovolená nevadí. Za rok nesmíme v play off chybět, tvrdí zlínský útočník

Uplynulé dvě sezony ho provázela častá zranění. Naposledy ho trápily bolesti třísel. Útočník zlínských hokejistů Tomáš Fořt i kvůli nim vynechal v součtu 42 extraligových utkání, ale nedávno se už zapojil do suché přípravy moravského mužstva, které skončilo v uplynulém ročníku nejvyšší soutěže na třinácté příčce. Berani si tak nevybojovali účast v play off.

Hokejista Tomáš Fořt by se Zlínem v příští sezoně nerad chyběl v play off.

„Úplně fit ještě nejsem. Dlouho se nevědělo, co je příčinou mých problémů. Pomohl mi až pan Kolář," je devětadvacetiletý forvard rád za vyšetření u známého fyzioterapeuta. Svoje zdravotní potíže nehodlá příliš ventilovat. „Do budoucna mě ale nijak neomezují," vzkazuje fanouškům.

Fořta těší, že narozdíl od loňského roku, kdy suchou přípravu výrazně ovlivnila pandemie koronaviru, může teď nabírat fyzickou kondici pohromadě se svými spoluhráči. „Když je člověk v kolektivu, je to mnohem lepší. Pro mě je důležité, abych měl s kým pokecat," prozradil.

Novinkou v přípravě zlínských hokejistů je možnost zatrénovat si jednou týdně na vyškovském ledě. „Za mě je to velké plus. Je skvělé, že si můžeme zabruslit dřív než až koncem července, jak to bylo zvykem v minulosti. Přechod pak bude mnohem jednodušší," je si jistý Fořt, který před dvěma roky vypadl až na poslední chvíli z konečné nominace národního celku před mistrovstvím světa na Slovensku.

Nevadí mu, že realizační tým Beranů tentokrát zkrátil hráčům červencovou dovolenou z obvyklých tří týdnů na dva. „Tři týdny byly docela dost. Musel jsem si vždycky dávat pozor, abych nevypadl z toho, co mám natrénováno. Teď to bude jednodušší," usmívá se.

Předchozí extraligový ročník nevyšel Zlíňanům zdaleka podle představ. Vyřazovací boje tak mohli sledovat jen u televize. „Budeme to pochopitelně chtít odčinit. Příští sezona bude mnohem náročnější, protože z extraligy mohou sestoupit až dva týmy. I proto bychom neměli další rok na jaře v play off rozhodně chybět," předsevzal si Fořt.