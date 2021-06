Skvělá zpráva pro Jágrovo Kladno. Stadion prochází významnou rekonstrukcí

Klub a město se při rekonstrukci musí pořádně plácnout přes kapsu. Vyjít by měla na zhruba 150 milionů korun, ale kdo na kladenském zimáku někdy byl, uzná, že už byla nutná. Stadion se krom nové střechy dočká také nového opláštění, izolace a konečně bude také odvlhčený.

„Určitě to ocení diváci na tribunách, ale i hráči, kteří budou mít kvalitnější led," uvedl ředitel ČEZ stadionu Josef Poláček. V budoucnu by se hala měla dočkat i výstavby třetího patra, kde by měl vzniknout prostor pro novináře. Probíhající přestavba sice jde podle plánu, ale co když se nestihne do začátku nové sezony?

Pokud by stále chyběla střecha, mohli by si hokejisté zahrát pod otevřeným nebem jako za starých časů. Ne, pokud by k takové situaci došlo, začalo by Kladno nový ročník sérií venkovních duelů.

Někteří fanoušci fotografie rozebraného stadionu vtipně komentovali v narážce na video z roku 2013, kdy Jaromír Jágr při rozhovoru reagoval na „rozkrádání zimáku".