Velká posila pro Pardubice! Ulovily českého reprezentanta, který hrál na MS

„Rozhodly ambice. Od té doby, co klub převzal pan Dědek, jde celá organizace nahoru. Vyrůstal tu táta i strejda. Stalo se to, co se mělo stát. Věřím, že Pardubice dostaneme na top místa, kam patří," prohlásil 24letý centr, který na letošním MS v Rize odehrál za český národní celek pět zápasů.

„Priorita pro mě byla zůstat tady v Česku. Po šampionátu jsem se rozhodl pro Dynamo," přiznal důrazný forvard, jenž v posledních dvou letech válel za Liberec, kde se vypracoval mezi klíčové hráče. Bílým Tygrům loni pomohl k zisku Prezidentského poháru a letos na jaře do finále play off, v němž Severočeši prohráli s Třincem.

„Může hrát křídlo i centra. Důraznej hráč, který se nebojí jít před bránu. Výborně drží místa a prostor. Komplexní hráč, kterého můžeme využít úplně na všechno," prohlásil trenér Richard Král na adresu Musila, jenž převzal dres s číslem 25. „Chtěl jsem čtrnáctku, s níž jsem nastupoval v Liberci. Je zabraná, s pětadvacítkou jsem ale hrál i v Americe. Pověrčivý nejsem," pokyvuje s úsměvem na rtech muž, který se k mužstvu připojí 25. července na ledě.

Musil se stal po brankáři Frodlovi, obráncích Košťálkovi s Robertsonem a útočnících Ciencialovi, Heclovi a Říčkovi další letní posilou Východočechů. Ti usilovali také o odchovance Lukáše Radila a setrvání Tomáše Zohorny, oba však chtějí v příští sezoně působit v zahraničí.

„Kdyby vyšli oba dva, měli bychom velký přetlak a trenéři těžkou hlavu. Tušili jsme, že dopadne maximálně jeden z nich. Jedno místo v týmu by mohlo být volné. Pokud bude vhodný hráč na doplnění a realizační tým si ho bude přát, budeme se o tom bavit. Máme ale jinak široký kádr včetně Vrchlabí," připomněl majitel Dynama Petr Dědek.