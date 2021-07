Hokejový útočník Růžička končí v Hradci Králové

Hokejový útočník Vladimír Růžička mladší předčasně končí v extraligovém Hradci Králové. Mountfield se s dvaatřicetiletým odchovancem Slavie, který na východ Čech zamířil loni, dohodl na ukončení kontraktu původně platném do konce nadcházejícího ročníku.

"K 30. červnu jsme se dohodli s Vláďou na ukončení spolupráce. Hodně jsme o tomto kroku přemýšleli a rozhodl společný názor, že pro náš herní systém, který bychom chtěli příští rok praktikovat, bude lepší se poohlédnout po typologicky jiném hráči," uvedl v tiskové zprávě generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Růžička zamířil do Hradce Králové po předčasném konci v pražské Spartě a opět tak působil stejně jako ve Slavii a Chomutově pod vedením svého otce Vladimíra Růžičky, který však po uplynulé sezoně v roli hlavního kouče Mounfieldu skončil. Nahradil jej Tomáš Martinec. "Rád bych Vláďovi za jeho působení v našem týmu poděkoval a popřál mu brzké nové angažmá a především pevné zdraví do dalších hokejových let," dodal Kmoníček.

Růžička si v uplynulé sezoně připsal v 55 zápasech včetně play off 31 bodů za 13 branek a 18 asistencí. V extralize má na kontě z 699 utkání 354 bodů za 151 gólů a 203 přihrávek. Se Slavií získal v roce 2008 titul, stříbro (2009) a dva bronzy (2010 a 2013).