Jágr se utrhl ze řetězu! Kladno má kanadského trenéra a šest posil, některé i se zkušenostmi z NHL

Po postupu do extraligy dosud oznámilo hokejové Kladno jen dvě posily (obránce Baránka a útočníka Berana), ve čtvrtek se ale pořádně utrhlo. Hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr se domluvil na spolupráci hned se šesti zámořskými posilami. Na lavičku kladenského týmu se navíc poprvé v historii postaví i kanadský kouč. Jeff Paul bude spolupracovat s hlavním trenérem Davidem Čermákem a dalšími asistenty Jiřím Burgrem a Janem Kreglem.

Jágr ve čtvrtek na tiskové konferenci v Horním Bezděkově oznámil, že novými posilami jsou gólman Landon Bow, obránci Jake Dotchin, Cody Donaghey, Kyle Wood, útočníci Daniel Ciampini a Danny Kristo.

„Jen jsme čekali na vhodný okamžik, který nyní nastal. Vše navíc směřuje k přípravným zápasům, do kterých jsme chtěli zámořské hráče zapojit," vysvětluje Jágr, proč s oznámením nových tváří Rytířů relativně dlouho otálel.

Pětadvacetiletý kanadský brankář Bow ještě v uplynulé sezoně patřil Dallasu Stars, za který v NHL odchytal 2 zápasy (v sezoně 2018/19). Téměř dvoumetrový gólman jinak většinu profesionální kariéry strávil v nižší AHL. Kladno bude jeho první evropská štace. „Jsem nadšený, že se připojím k týmu, který díky svému úspěchu postoupil do extraligy. Na ten úspěch bych teď rád navázal," říká Landon Bow.

Zkušený bek Dotchin

Důrazný kanadský obránce Dotchin přichází k Rytířům s podstatně bohatšími zkušenostmi z NHL. V nejslavnější lize světa odehrál v dresu Anaheimu a Tampy Bay celkem 103 zápasů, během kterých dal i 3 branky a na dalších 20 nahrál. Uplynulý ročník sice vynechal, ale i tak vedení věří, že na své solidní výkony ze zámoří (kde hrál převážně v AHL) naváže. „Velice mě těší, že nadcházející ročník strávím u kladenských Rytířů. Už se nemohu dočkat až dorazím a připojím se k týmu. Je skvělé, že dostanu příležitost porvat se o extraligový titul," nastavuje si cíl sedmadvacetiletý Dotchin.

Parťákem v obraně mu bude o dva roky mladší krajan Cody Donaghey. Do Kladna přichází z dánského Aalborgu, hrál i za dánské Odense (49 bodů v 74 zápasech). Jedno utkání dříve zapsal v AHL, jinak působil v ECHL.

Rovněž pětadvacetiletý Kanaďan Kyle Wood s 200 centimetry a přes 100 kilogramy budí u soupeřů značný respekt. Převážnou část kariéry strávil v AHL, kterou však v sezoně 2020/21 vyměnil za německou druhou nejvyšší soutěž.

Třicetileté křídlo Daniel Ciampini má ve svém hokejovém životopisu titul z univerzitní NCAA, ale také dvě excelentní sezony v řadě. V té první skončil pátý v kanadském bodování norské ligy, v té uplynulé byl druhý v bodování i tabulce střelců mezinárodní ICEHL, kde hrál za Innsbruck. Spoustu toho odehrál také v AHL a ECHL.

Kristo jako hlavní eso?

Největší posilou se jeví americký útočník Daniel Kristo, který mj. v roce 2013 reprezentoval USA na MS a získal bronz. Z juniorského světového šampionátu 2010 má dokonce zlato. Do NHL byl draftován ve 2. kole, a i když v přípravných zápasech oblékal dres NY Rangers, do ostrých zápasů za první tým nikdy nenastoupil. I proto se vydal do Evropy, kde hrál v samých prestižních soutěžích – KHL, švédská, švýcarská a německá nejvyšší liga. Sezonu 2020/21 rozdělil působením v čínském Kunlunu a německém Augsburgu.

Nový asistent trenéra Jeff Paul je bývalý důrazný obránce, který si zahrál i dva zápasy v NHL za Colorado. Jako trenér působil v kanadské OHL v týmu London Knights, poslední dvě sezony byl skautem Floridy Panthers. „Je pochopitelné, že se na tuto příležitost moc těším. Už bych se rád vrhnul do práce. Do práce s hráči, trenéry, trenérským štábem," říká Paul.