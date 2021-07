Jágr chystá odvetu: Udělám maximum, abych přežil!

Během své kariéry v NHL už dva zápasy pod otevřeným nebem zažil. Nejprve v lednu 2012 ve Philadelphii za domácí Flyers proti NY Rangers, o dva roky později nastoupil znovu proti Rangers, tentokrát za New Jersey. Teď hokejový útočník Jaromír Jágr okusí venkovní zápas i v Česku, když v polovině prosince v rámci Winter Hockey Games povede ve Špindlerově Mlýně své Kladno do extraligového zápasu s Pardubicemi.

Vybavíte si ještě ony dva venkovní duely v NHL?

V tom prvním jsem vůbec nevěděl, co od toho čekat. A i pro mě, který zažil už skoro všechno, to byl před téměř 50 tisíci diváky neskutečný zážitek. Na druhou stranu jsem se v první třetině zranil. Možná i kvůli velké zimě a už tehdy jsem navíc nebyl nejmladší.

Z čehož jste se do druhého zápasu poučil?

Nepodcenil jsem to a oblékl se do teplejších věcí. I nohy jsem si obalil ručníky, abych měl extra zahřáté svaly. Tenhle problém by ale naši hráče mít neměli, protože většinou jsou o hodně mladší než já. A já udělám maximum pro to, abych to přežil.

Program Winter Hockey Games 2021 ve Špindlerově Mlýně Úterý 7. prosince zápasy juniorů Středa 8. prosince zápas sponzorů proti fotbalovým legendám Čtvrtek 9. prosince Univerzitní vs. ženský hokej 18:00 Kladno - Pardubice Pátek 10. prosince 12:00 Vrchlabí - Vsetín 16:00 Česko - Slovensko (legendy) Sobota 11. prosince 12:00 Česko - Slovensko (para hokej) 16:00 Hradec Králové - Sparta Pozn.: Kompletní program odvysílá přímým přenosem O2 TV Sport.

Co si vlastně od Winter Hockey Games, které spolupořádáte a nabídnou dva extraligové zápasy, jeden prvoligový a další bohatý hokejový program, slibujete?

Chceme, aby to byla ta největší a nejlepší akce na ledě, která v Česku kdy byla. Chci, aby si diváci přišli na své. Aby si mohli říct, že se jim to líbilo, že se jim to, co zaplatili, vrátilo v podobě skvělého zážitku. Snažili jsme se pro ně během pěti dnů přichystat fakt bohatý hokejový program.

Berete Špindl jako závazek, že do té doby nesmíte skončit s hokejem, abyste si mohl zahrát?

Já jsem ani neměl v plánu končit. Na druhou stranu chci udělat všechno pro to, když už ty zápasy budu hrát, abych je odehrál v co největší kvalitě.

Hodně se na zápas s Dynamem na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru těšíte?

Beru to jako odvetu za vzájemný zápas před dvěma roky, když jsme s nimi prohráli na Kladně. Tenkrát se hrálo o všechno a byl to vlastně první krok k našemu sestupu z extraligy.

Neuvažoval jste po přijetí Pardubic jako spoluorganizátor akce nad variantou, že byste skrečovali původně naplánovaný zápas mezi Spartou a Hradcem a vytvořili nové atraktivnější duely Sparta - Kladno a Pardubice - Hradec?

Už takhle bylo organizačně velmi obtížné měnit vstupenky na původní zápas mezi Kladnem a Vrchlabím. Takhle bychom museli měnit lístky i na další utkání, což by bylo ještě složitější.

Plánujete ve Špindlu nastoupit jen za Kladno?

Budu mít docela nabitý týden. Jediný volný den asi budu mít hned v úterý, které je vyhrazeno juniorům, mezi ně už věkem nezapadám. (směje se). Ne teď vážně, kromě zápasu proti Pardubicím rád nastoupím i za české legendy proti těm slovenským. Pokud se tedy nezraním...

Kdo všechno by měl za české legendy nastoupit?

Nebude problém sehnat ty nejlepší hráče. Většina z nich budou ti z vítězné olympiády v Naganu 1998. Většina našich nejlepších hráčů se akce ve Špindlu zúčastní a věřím, že u Slováků to bude podobné.

Jak jste vůbec přišel na myšlenku uspořádat zápas mezi univerzitním týmem a ženskou hokejovou reprezentací?

Nejdřív jsme proti sobě chtěli postavit dvě nejlepší univerzity v republice a pak zápas ženské reprezentace proti výběru ženské ligy. Pak jsme si říkali, proč to nezkusit spojit. Nevím, jestli někdy v historii hráli chlapi proti ženám a věřím, že to bude skvělý zápas. Nebude se ale smět hrát do těla.

Jste optimista, že nedojde na loňský scénář, kdy se akce kvůli covidu musela odložit?

Jsem velký optimista a věřím, že opatření proti covidu budou minimální, možná žádné. Výhoda je, že se bude hrát pod otevřeným nebem a ne na uzavřeném stadionu. Věřím, že všechno dopře dopadne a bude se hrát před davem lidí.