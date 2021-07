Po zlomové sezoně odpočíval v Tatrách. Cítím se jako úplný nováček, přiznal Kváča po návratu na led

Jak jste si po dlouhé sezoně odpočinul?

Bylo to celkem rychlé. Úplné volno od všeho jsem měl jen týden. Odpočinek musel být maximální, někdy až vynucený. Ale s tím jako profesionál musíte počítat. Musel jsem začít trénovat, abych měl alespoň nějakou přípravu.

Rád poznáváte nová místa, stihl jste se někam podívat?

Času bylo opravdu málo, bylo to narychlo. První týden jsem jel za přítelkyní na Slovensko, udělali jsme pár výletů a kempů v Tatrách. Odtrénoval jsem a pak jsme si ještě prošli České Švýcarsko. Takže jsme byli jen poblíž, na nic jiného nebyl čas. Hokej je pro mě na prvním místě, musel jsem se připravovat.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Petr Kvaca (@kvacape)

Kempovali jste?

Přítelkyně je ze Slovenska zpod Tater, takže to tam zná. Buď jsme spali v penzionech nebo ve stanu, ale vždy po dnu jsme se zase vraceli. Přejížděli jsme, takže jsem se tomu snažil i přizpůsobit, abych si zároveň odpočinul a zároveň mohl i trénovat. Vždy jsem si našel nějakou posilovnu. Jednou jsem měl čtyři tréninky ve čtyřech různých posilovnách.

Teď jste vyjel s týmem poprvé na led. Jak se po delší době s bruslemi na nohách cítíte?

Popravdě, jako úplný nováček. Na ledě jsem nebyl měsíc, takže je to takové ještě rozevláté... Musím se dát dohromady, zapracovat na detailech a dát tu skládanku zase dohromady. Ale máme čas. Věřím, že každým dnem to bude lepší, ale zatím ze sebe moc nadšený nejsem. (usměje se)

Liberec měl k dispozici výjimečně led po celé léto, proč jste na něm nebyl dřív?

Dva měsíce od extraligového finále jsem byl na ledě každý den. Byl jsem domluvený s trenérem, a probírali jsme to i s Martinem Láskou (kouč brankářů Liberce), že si od ledu na měsíc odpočinu. Nejen třeba kvůli kotníkům, ale abych se na něj zase i těšil a měl chuť. Jasně, když jste celý rok na ledě, je to výhoda, můžete pilovat detaily, ale pokud je to takhle v létě, tak zase ztrácíte, alespoň já to mám, potřebnou chuť. Tím pádem jsme se domluvili, že půjdu na led až nyní.

Stačil měsíc bez ledu, chuť už máte?

Určitě. Od všeho jsem si odpočinul. Chodil jsem na basket a podobně, abych měl trochu všestrannější pohyb. Nechcete úplně vypnout a jen sedět doma. Od hokeje jsem si odpočinul a můžu do toho zase pořádně kopnout.

V polovině srpna pak Bílé Tygry čeká turnaj v Rakousku.

Na něj se těším, mám tyto mezinárodní zápasy rád. Ať už Ligu mistrů nebo jiné různé turnaje. Jde o zpestření začátku sezony. Můžete se zase porovnat se světem. Věřím, že to bude dobré a půjde o parádní turnaj v parádní aréně.

Jednou z největších posil Liberce je Jakub Klepiš, jak jste ho jako protihráče vnímal?

Správně bych se jako gólman měl soustředit jen na to, co je od červené čáry dozadu... Ale pro tým je parádní posilou. Když jsme proti němu hráli, byl hodně nepříjemný. Dal mi hodně gólů, minulý rok třeba z parádního nájezdu.

Od příští sezony se bude hrát podle upravených pravidel. Už máte změny týkající se brankáře nastudované?

Po brankáře je zásadní, že nám po vzoru NHL přimalují čáry za bránou. Na jednu stranu je dobré, že se to sjednotí s mezinárodním hokejem a nebude v tom takový guláš, i když myslím, že než si zvykneme, bude v tom guláš velký. Nebudeme moci mimo tento prostor rozehrávat, bude to za dvojku za zdržování hry. Uvidíme, co to do sezony přinese a jak si na to zvykneme.