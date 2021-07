Jandač zvažoval pokračování ve Spartě: Nechtěl jsem pro ni být mediální kámen

Skončili mimo jiné Tomášek, Sukeľ, Říčka, Kudrna, Pech nebo Košťálek. Tým naopak posílila zvučná jména. Útočníci Kaše, Chlapík či Thorell. „Jde o součást naší práce, jsem na to zvyklý a tohle mě nesundává. Je to vždycky otázka nějakého vývoje, koncepce a filozofie. Někteří hráči odešli, jiní velmi kvalitní přišli. Ale ukáže se až v sezoně, jak na tom skutečně jsme," prohlásil po středečním tréninku Jandač. Dál se přitom může opřít o opory loňského ročníku, ať už Řepíka, Horáka nebo Sobotky. „Samozřejmě jsou to hráči, kteří odtáhli loňskou sezonu a mají tu podepsané víceleté smlouvy. Jsou základní kostrou Sparty," pokyvuje 52letý kouč.

Pražané na začátku července zlákali reprezentačního obránce Moravčíka, ve hře navíc bylo i další zajímavé jméno. Klub na jaře jednal s obráncem Vojtěchem Mozíkem, jenž naposledy působil v KHL, kde oblékal dres Kunlunu. „S Vojtou se znám, volal mi, že by se chtěl vrátit do Čech. S Jardou Hlinkou si sedli ke společnému stolu, ale neměli jsme takové finanční možnosti a prostor, který Vojta chtěl. Hráč měl požadavky takové, které jsme nemohli splnit. Nedošlo tedy k dohodě," vysvětloval Jandač neúspěšné námluvy s borcem, který poté podepsal Brnu, kde však po třech týdnech z rodinných důvodů s Kometou rozvázal kontrakt. „Když to tam pak ukončil, my už jsme měli rozjednané jiné hráče," doplnil Jandač.

Michal Moravčík na otevřeném tréninku hokejové Sparty.

Michal Kamaryt, ČTK

Sám se po sezoně rozmýšlel, zda střídačce Pražanů pokračovat. „Jsem ve Spartě už nějaké roky a pořád se tady valí nějaký kámen. Nechtěl jsem, ať se tady pořád řeší, jestli se to s Jandačem konečně povede nebo ne. Abych nebyl pro klub nějaký mediální kámen. Potřeboval jsem vědět, jestli se mnou do toho půjde klub i hráči dál. S některými kluky jsme si sedli a měli zájem, což mě hrozně potěšilo a přesvědčilo, abych zůstal," vykládá Jandač, který v nové sezoně povede mužstvo s Tomášem Hamarou a Jaroslavem Hlinkou. Ten nadále vykonává i roli sportovního manažera. Už dříve bylo jasné, že střídačku opustí ostřílený kouč Miloslav Hořava. Právě on dovedl s Jandačem Spartu po sedmi letech k zisku Prezidentského poháru.

Michal Řepík na otevřeném tréninku hokejové Sparty.

Michal Kamaryt, ČTK

„Řešili jsme to už před Vánocemi. Sparta s námi chtěla prodloužit smlouvy a my jsme oba dva říkali, že počkáme, až jak dopadne play off. Miloš se takhle rozhodl, že skončí, už někdy v lednu. Byť jsme na něm pracovali, jeho postoj byl takový, jaký byl," prohlásil Jandač, jehož v nadcházející sezoně čekají vedle extraligy i boje v Lize mistrů a v závěru kalendářního roku rovněž prestižní Spenglerův pohár v Davosu.