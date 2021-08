Jágrovo Kladno testuje norského obránce Nilsena

Za poslední dvě sezony za Manglerud si Nilsen připsal v 57 zápasech 26 bodů za 12 branek a 14 asistencí. Objevil se také v norské reprezentaci. Od roku 2015 působil v juniorské OHL v celku Flint Firebirds a v ročníku 2018/19 sehrál sedm utkání v nižší ECHL za Wichitu.

Kladno už má v kádru pět Kanaďanů - brankáře Landona Bowa, obránce Jakea Dotchina, Codyho Donagheyho a Kylea Wooda a útočníka Daniela Ciampiniho - i amerického forvarda Dannyho Krista. Pokud by uspěl na zkoušce i Nilsen, měli by Rytíří v kádru sedm hráčů, kteří budou braní jako cizinci, protože nehráli minimálně ve třech po sobě jdoucích sezonách v soutěžích Českého svazu ledního hokeje. Nastoupit do extraligového utkání jich může jen šest.

Zítra proti @hc_duklajihlava i s "norským Američanem" Hakonem Nilsnem v sestavě! 🙂🇺🇸🇳🇴https://t.co/nXQYfKKPyx — Rytíři Kladno (@RytiriKladno) August 4, 2021

Všechny nové zahraniční akvizice s výjimkou Wooda se představí v dres Rytířů už proti Jihlavě. Do zápasu nastoupí podle klubového webu Rytířů také devětačtyřicetiletý hrající majitel Jaromír Jágr a další hvězda týmu Tomáš Plekanec.