Hrát v Praze? To by nedávalo smysl! vysvětluje Krejčí, proč vzal Olomouc. Vrátí se ještě do NHL?

„Bylo na mě, jestli pokračovat (v Bostonu), nebo ne. Rozhodlo rodinné hledisko, abych byl doma. Boston je taky můj domov, ale všude dobře doma nejlíp. V Olomouci jsem vyrůstal, chodil na základku, hrál hokej až do dorostu. Ale za áčko jsem nikdy nenastoupil, což bylo v mládí jedním z mých snů. Jsem rád, že si ho teď splním," prohlásil Krejčí na pondělní tiskové konferenci.

Nabídek měl hodně, zájem projevovaly kluby po celé Evropě. Některé zahraniční byly finančně velmi zajímavé, Krejčí je však ihned smetl se stolu. Varianty byly jen dvě - pokračování v Bostonu, nebo návrat do Olomouce. „Z rodinného důvodu by nemělo cenu hrát v Praze nebo někde jinde v Evropě. To by nedávalo smysl.

„Manželka je Američanka a děti neumí česky. Bude to trochu složitější, ale nějak to zvládneme. Děti si časem zvyknou, s manželkou jsme sem jezdili v létě a ví, do čeho jde. Teď to bude jiné, když tu budeme celý rok, ale ona si zvykne. Začne se učit česky," uvedl majitel bronzu z MS 2012.

Hokejový útočník David Krejčí (vpravo) vystoupil 23. srpna 2021 v Olomouci na tiskové konferenci před nadcházející extraligovou sezonou, ve které bude hrát za HC Olomouc. Zleva generální manažer klubu Erik Fürst a trenér Jan Tomajko.

Luděk Peřina, ČTK

V pondělí byl poprvé pozdravit v šatně své nové spoluhráče, zavítal i do posilovny a na led. Přípravné zápasy však nejspíš vynechá. „Děláme všechno pro to, abych byl stoprocentně připravený na 10. září," vyhlíží Krejčí, který dnes oficiálně převzal svůj olomoucký dres s oblíbeným číslem 46, první extraligové kolo, v němž Hanáci doma přivítají Mladou Boleslav.

S Kohouty podepsal smlouvu na sezonu a plánuje ji celou držet. A to navzdory některým spekulacím, že by se třeba v průběhu ročníku mohl do Bostonu do NHL vrátit. „Mám smlouvu na sezonu a to splním. Co se stane po sezoně, uvidíme. Že bych ale před (extraligovým) play off odjel do Bostonu, to určitě nemám v plánu. Uvidíme, co se stane po skončení sezony," uzavřel Krejčí, jehož cílem je postoupit s Olomoucí do play off.

Hokejový útočník David Krejčí vystoupil 23. srpna 2021 v Olomouci na tiskové konferenci před nadcházející extraligovou sezonou, ve které bude hrát za HC Olomouc.

Luděk Peřina, ČTK

Krejčí během 15 sezon v NHL odehrál v její základní části 962 zápasů, vstřelil 215 branek a přidal 515 asistencí. V play off nasbíral 124 bodů za 42 gólů a 82 asistencí ve 156 utkáních. To vše v dresu Bostonu, se kterým v roce 2011 vyhrál Stanley Cup.