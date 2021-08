Liberec se chlubí velkou posilou do útoku

Po odchodech Lence, Bulíře či Adama Musila získal v letní přestávce od útoku mimo jiné Ordoše s Klepišem, nyní hokejový Liberec hlásí další zvučnou posilu. Na roční smlouvě s opcí se s Bílými Tygry domluvil třiatřicetiletý slovenský forvard Tomáš Záborský, jeden z nejproduktivnějších hráčů finské nejvyšší soutěže posledních let.

„V Tomáši Záborském přivádíme do týmu špičkového útočníka, který má za sebou obrovské zkušenosti z top evropských soutěží, ale i ze zámoří. Tomáš je skvělý střelec, který v průběhu své kariéry dozrál do role univerzálního útočníka se schopnostmi táhnout tým," pochvaluje si novou akvizici trenér a sportovního manažer Severočechů Patrik Augusta.

Odchovanec Trenčína strávil posledních sedm sezon na severu Evropy - šest let ve Finsku a jednu ve švédském Brynäs, s nímž získal stříbro. Ve Finsku celkem slavil dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. V sezoně 2011/12 se dokonce stal v Ässätu Pori nejlepším střelcem a druhým nejproduktivnějším hráčem finské ligy.

✍️ Slovenský forvard Tomáš Záborský posílí útočné řády Bílých Tygrů. S klubem se dohodl na roční smlouvě s roční opcí. Více ▶️ https://t.co/3JiPyw3eL0. #BTL pic.twitter.com/FPuw0RDhMl — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) August 27, 2021

Záborský, jehož v roce 2006 draftoval NY Rangers, ale NHL si nikdy nezahrál, působil i v Omsku a Ufě v KHL. Poslední čtyři roky nastupoval ve Finsku za Tapparu Tampere a SaiPu Lappeenranta, za kterou za poslední dva roky nasbíral 82 kanadských bodů v 106 zápasech.

Hokejista Tomáš Záborský.

saipa.fi

„Poslední roky patří mezi nejlépe bodující hráče svého týmu a my si od něj slibujeme zvýšení útočného potenciálu týmu. Tomáš do Liberce přichází také proto, že touží po týmovém úspěchu a já věřím, že dobře zapadne do naší organizace a pomůže nám na ledě i mimo něj," dodává Augusta.

Záborský v roce 2013 reprezentoval Slovensko na mistrovství světa, o rok později byl i členem týmu na olympijských hrách v Soči. Před třemi lety se ale po předchozích sporech s vedením nároďáku rozhodl reprezentační kariéru ukončit.