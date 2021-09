Tragédie, facka nestačila! zuří v Plzni po ostudě. Strakova slova teď vyznívají úsměvně

Poněkud úsměvně nyní vyznívá vyjádření plzeňského generálního manažera Martina Straky pro klubový web vyřčené ještě před utkáním se Sokolovem, jak jej mrzí dva zrušené zápasy s Litvínovem.

„Myslím si, že nám ty duely budou chybět. Sice jsme si domluvili extra utkání se Sokolovem a (ve čtvrtek) čeká nás poslední příprava na Slavii a nechci urazit zmíněné kluby, to ale nejsou zápasy, které by byly ideální těsně před extraligou," prohlásil Straka.

Těžko říct, jestli by podobná slova volil i po úterním vystoupení jeho hokejistů... „Jsem strašně nespokojený. Máme nějakých dvanáct dní do ligy a takto vstoupit do utkání, když na to mužstvo od rána upozorňujeme, je nepřípustné. Takovýto výkon se prostě nesmí opakovat," čertil se sportovní manažer Plzně a zároveň asistent hlavních trenérů Baďoučka a Říhy mladšího Tomáš Vlasák.

Indiánům hrubě nevyšla především druhá třetina, kterou prohráli 0:3. „Při vší úctě k domácím, kteří byli houževnatí, tak to, co my jsme dvě třetiny předváděli, je doslova tragédie. Evidentně facka s Mladou Boleslaví nestačila. Slova jsou málo, musíme předvést nějaké činy a ty budou následovat," zmiňoval Vlasák necelé dva týdny staré utkání s Bruslařským klubem, kterému Západočeši podlehli po bezkrevném výkonu 1:5.

Nezdar se Sokolovem, který rozhodně nemá patřit ke špičce Chance ligy, je však ještě větší fackou. A vědí to i Plzeňští, kteří se nevymlouvali na týden starou virózu, která se prohnala jejich kabinou.

„Vůbec nemá cenu to spojovat. Prostě když je zápas, musí se vše odmakat naplno. Od nás to minimálně první dvě třetiny nebylo ono. V poslední třetině jsme se alespoň trochu zvedli a dali nějaké góly, ale ukázali jsme si, že prostě tohle neexistuje, takto se to v životě nemůže hrát. Věřím, že nám to všem otevřelo oči," říká sebekriticky útočník Jan Schleiss, který v 51. minuté snižoval na 2:4.

„Pořád je lepší, když to člověk dostane přímo takto do ksichtu a nebudeme se na nic vymlouvat. Pochopitelně je to lepší nyní než třeba za čtrnáct dní. Potom na sebe budeme koukat, co se děje. Nejde o to, si pořád jen povídat. Musí se to ukázat na ledě, tam se hokej hraje," ví Schleiss a souhlasí se Strakou, že Plzni na ledě chybí hra do těla, drzost, dohrávání.

„Ta zarputilost, ty hnusné věci, které normální člověk ani nevidí. To tam chybělo opět, to se tam musí dát a dokud to tam nebude, tak je to v p*deli," uzavírá Schleiss.