Jágr: Nejsem na tom dobře. Kdybych neuhnul hlavou, možná bych teď byl na vozíku

„Nejsem na tom dobře. Nevím, jestli stihnu začátek (extraligy). Nevypadá to zatím, všechno se ale může změnit. Dneska jdu navštívit (profesora) Pavla Koláře, od toho se nějak odrazím," prohlásil Jágr ve čtvrtek dopoledne.

Jágr ve 46. minutě za stavu 2:1 pro Kladno dobrusloval k pravému mantinelu kotouč, když za ním mířili slávisté Barák se Šteinerem. Legendu českého hokeje nevybíravě narazili na mantinel a Jágr zůstal ležet na ledě. Když se pak zvedl, otevřel si dvířka z ledu a okamžitě zamířil do šatny. Utkání pro něj předčasně skončilo...

Nyní prozradil, že jej trápí potíže s hlavou a hlavně s pravým ramenem, které pád na mantinel odneslo nejvíce. „Samozřejmě jsem ten zákrok zpětně viděl na videu. Měl jsem souboj jeden na jednoho a druhý hráč mě zezadu strčil. Byl jsem tak blízko mantinelu, že už jsem si před sebe ani nestihl dát ruce. Měl jsem štěstí, že jsem uhnul hlavou. Kdybych jí neuhnul, možná bych teď byl na vozíku. Takhle to odneslo rameno," řekl Jágr.

„Na chvíli jsem byl vypnutej a některé věci si moc nepamatuju. To, jak se mě pak jel do bitky zastat Dotchin, už ano," doplnil Jágr a posteskl si, že v českém hokeji chybí mezi hráči úcta.

„Hráči si musejí uvědomit, že může dojít k nebezpečným situacím, jako se teď stalo mně. Když je hráč čelem k mantinelu a kousek od něj, nemůžeš do něj (zezadu) strčit. To je hrozně nebezpečný. Když jsem byl mladý, zažil jsem i smrt Čajky ve Zlíně, kvůli tomu se změnila pravidla. Je to hrozně těžký - na jednu stranu musíš někoho bránit, ale když hráč jede k mantinelu, prostě do něj nemůžeš strčit. To je takové nepsané pravidlo. Protože to jednou může opravdu špatně dopadnout. A je úplně jedno, že teď jsem to byl zrovna já. Tyhle situace by se měly stávat co nejmíň," dodal kladenský majitel.