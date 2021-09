Řezníček: Faul na Jágra? Zdraví ohrožující! Ale nedělejme z toho brutální zákrok

Jaký tedy máte názor na faul na Jágra?

Jarda si dával pozor na hráče z pravé strany (Šteinera), když ho v poslední chvíli přistrčil hráč zleva (Barák). Bylo to velice neopatrné, z kategorie ohrožení zdraví. Základem je, že hráči k sobě musejí mít ohleduplnost. Zase si ale nemyslím, že tohle byl nějaký úplně brutální zákrok. To z toho nedělejme.

Jaký tedy byl?

Je to o tom, že k němu došlo v nebezpečné vzdálenosti před mantinelem. Samozřejmě vždycky záleží i na šikovnosti atakovaného hráče, jak na mantinel padne. Tím ale rozhodně nechci daný zákrok omlouvat. Jen říkám, že vždycky existují dvě protistrany a situace není ani jednou měřitelná ze stejného pohledu.

Překvapilo vás, že Barák obdržel jen trest na dvě minuty, a ne na pět a do konce utkání?

Je to záležitost rozhodčích. Já si ale myslím, že to měli posoudit jako pět minut a do konce utkání. I si dovedu představit, že pokud by to bylo pět a do konce v extralize, automaticky by to řešila disciplinární komise. Myslím, že by to její předseda Viktor Ujčík nepřešel jen tak.

A tento případ disciplinárka řešit může, když proti sobě nastoupily extraligový a prvoligový tým? Každá soutěž má svou disciplinární komisi...

Není to běžná situace. Je to přípravný zápas pod nějakou dikcí svazu, ale sami od sebe jsme to neřešili, protože v případě jen dvouminutového trestu by to někdo musel poslat jako podnět.

Jágr říkal, že hráči by měli umět správně vyhodnotit situaci, v níž si ten který zákrok můžou dovolit. Souhlasíte?

Naprosto souhlasím! Hráči by k sobě navíc měli mít ohleduplnost. Ano, hokej je tvrdá hra, ale v rozmezí metru nebo metru a půl před mantinelem je i lehké přistrčení pro hráče podstupující souboj nečekané. Neapeluju na to, aby hráči měli respekt k Jaromíru Jágrovi. To se nedá rozlišovat. Ale musí mít obecně respekt v soubojích. Hokej jsem hrál a tyto souboje se dají provést úplně jiným způsobem.

Jágr mluvil i tom, že hokejistům v Česku chybí úcta k protihráčům. V NHL před šestnácti lety začali zákroky na hlavu tvrdě trestat a výrazně jich ubylo.

Samozřejmě vnímám, co se stalo v NHL i mezinárodním hokeji, jak se to pohnulo směrem k bezpečnosti. Někdo říká, že už se teď hokej hraje jenom v rukavičkách. Já si myslím, že to není pravda. Ale úcta a zpětná vazba na zákrok, který bude jasně považovaný za nedovolený, s trestem do konce utkání a třeba i s disciplinárním postihem, se změnily.

Jak to myslíte?

Dokonce si myslím, že i v NHL tenkrát fungovalo, že za takovýto zákrok byl hráč okamžitě potrestán do konce utkání. A když ne, byl pak vyhledáván a strašně pronásledován bijci z týmu soupeře. Prostě v NHL to takhle fungovalo a bylo trpěno. Dneska jdou ale pravidla dál a bitkaři už nemají prostor. Proto by hráči měli sami víc přemýšlet, jak k soubojům přistupují a těchto zákroků se vyvarovat.

Co lze z vašeho pohledu udělat pro to, aby u nás měli hráči k sobě větší úctu?

Poměrně přísným trestáním zákrokům. A trestat se budou. Filosofie je daná, pravidla se pořád zpřísňují. Dneska to bude tvrdě posuzováno. Stejně důležitá je i osvěta. Aby zkušení lídři v kabinách mladým klukům řekli, že takhle se k tomu stavět nemůžou a takové zákroky dělat nesmějí. Chápu, že dneska je to o soutěživosti, všichni si hlídají peníze, aby hráli. A už nikdo na mladé kluky de facto moc nepůsobí. Někdo to vysvětluje rezignovaností, že jsou mladí drzí a nevychovaní. Tím se ale nemůžeme chlácholit, mladé musíme vychovávat. Není to jen na trenérech, ale i lídrech, aby mladým ukazovali cestu, a šli jim příkladem.

A není to i na vás, na hokejovém svazu? Abyste na hráči apelovali třeba na společném sezení?

Na svazu jsme školení udělali, upozorňujeme na to. Kvůli novým pravidlům jsme prošli všechny extraligové kluby. Ano, můžeme na hráče apelovat a je otázka, co si z toho vezmou a co ne. Myslím si ale, že nejdůležitější je denní chod klubu. A na něj mají největší vliv zkušení hráči, trenéři, potažmo manažeři klubu, kteří můžou nasadit represivní složku. Obecně potřebujeme trošku změnit myšlení společnosti, ve které jsou děti vychovávané. Aby si všeho vážily a měly úctu. To se hodně vytratilo a bude nám ještě nějakou dobu trvat to napravit.