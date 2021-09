Majstrštyk plzeňského brankáře. Neskutečný, úžasný! smekali jeho spoluhráči

„Byl na mě nahozený puk, až v kabině jsem se dozvěděl, že byl signalizovaný ofsajd. Ale to jsem vůbec nevěděl a trochu se bál, protože v tu chvíli jsem před sebou viděl spoustu hráčů. Ale říkal jsem si, proč to nezkusit, i když nějaká zodpovědnost vůči týmu tam samozřejmě je," vracel se Pavlát pro oficiální stránky klubu k situaci z 56. minuty.

Přiznává, že byl v první chvíli překvapený, když už více než čtyři minuty před koncem základní hrací doby uviděl opuštěnou branku soupeře. „Tak jsem to prostě zkusil a jsem za to hrozně rád. Věřil jsem si, i když původně jsem chtěl pouze vyhodit," řekl Pavlát, jenž duel v Edenu začal na střídačce a do akce šel místo Dominika Furcha plánovaně až na druhou půlku utkání.

Na památku si schoval puk a ví, že jej nejspíš nemine příspěvek do klubové kasy. Spoluhráči si ho dobírali ihned po skončení zápasu. „Kluci říkali, že jsem dal více gólů než někteří hráči za celou přípravu," narážel na nepříliš povedenou přípravu Plzně, která prohrála i s prvoligovými Šumperkem a Sokolovem.

„Neskutečný, úžasný! Věřím, že hokejové servery toho budou plné a obrovská gratulace už jen za to, že se o to pokusil. Další komentář je zbytečný, ten gól sám o sobě mluví za vše," smekal před Pavlátem útočník Filip Kuťák, který o výhře 4:2 nad svým bývalým zaměstnavatelem Slavií rozhodl vítězným gólem.