Útočník Raška míří z Českých Budějovic do Mladé Boleslavi

Hokejový útočník Adam Raška se v extralize přesouvá z Motoru České Budějovice do Mladé Boleslavi. Šestadvacetiletý odchovanec Kopřivnice uspěl v Bruslařském klubu na zkoušce. V uplynulé sezoně působil od ledna v prvoligové Porubě.

Adam Raška míří do Mladé Boleslavi.

"O rozšíření útočných řad přemýšlíme dlouhodobě, neustále se snažíme hledat typy hráčů, kteří by zapadli do naší koncepce," řekl klubovému webu sportovní manažer Mladé Boleslavi Václav Nedorost.

Raška by měl pomoci zacelit mezeru i po odchodu sedmnáctiletého forvarda Gabriela Szturce, který míří do Severní Ameriky. Na konci června si jej vybral celek juniorské WHL Kelowna Rockets v prvním kole na 44. místě. "Je před ním velká výzva a my mu držíme palce, aby v ní uspěl," doplnil Nedorost na adresu Szturce, který už stihl v extralize 13 zápasů a nebodoval.

Bruslaři podepsali smlouvu s útočníkem Adamem Raškou 📝 Naopak z Mladé Boleslav odchází Gabriel Szturc, který se rozhodl využít nabídky ze zámoří. https://t.co/e7l9EVVo5m pic.twitter.com/NsSDtujOlV — BK Mladá Boleslav (@bkboleslav) September 3, 2021

Raška si v uplynulém ročníku extraligy připsal v 18 zápasech devět bodů za gól a osm asistencí. V první lize za Porubu zaznamenal ve 23 duelech včetně play off čtyři branky a stejný počet přihrávek. V nejvyšší soutěži má i za Kometu Brno, Chomutov a Karlovy Vary na kontě 167 utkání a 45 bodů (21+24).