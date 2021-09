Kohouti s Krejčím s vyššími ambicemi, komplikací je ztráta gólmana Konráda

„Tým zůstal téměř pohromadě. Přišel ale David Krejčí, a tak naše ambice musí být vyšší. Do soutěže však jdeme s pokorou. Nejprve se musíme vyhnout patnácté příčce, pak čtrnácté a poté vybojovat play off. Po skončení celé soutěže ale na tom chceme být minimálně stejně jako v minulé sezoně nebo lépe," řekl novinářům v pondělí jednatel klubu a trenér Jan Tomajko.

Krejčí, který v elitní lajně bude mít na křídlech Jana Káňu a Lukáše Kucseru, by měl výrazně přispět k lepší produktivitě týmu. Právě s tou měli Hanáci v minulé sezoně ale i v přípravě velké problémy. „Měli jsme průměr jen jeden a půl gólu na zápas, a to je hodně málo. „Doufám, že klukům to spolu bude fungovat a o góly se postarají. Káňa výborně bruslí, je herní, vidí vše před sebou. Kucsera má zase dobrou střelu. Byla to jasná, logická volba," vysvětlil druhý olomoucký kouč Zdeněk Moták.

Obrovskou zbraní Hanáků by Krejčího lajna měla být hlavně v přesilovkách. „Ty jsou pro nás zcela zásadní. Loni jsme v nich měli využití necelých deset procent. Soustředíme se na ně od doby, co je David na ledě, tedy už dva týdny," podotkl.

Hokejový útočník David Krejčí bude hrát za HC Olomouc.

Luděk Peřina, ČTK

Zároveň připustil, že složení elitní řady nemusí být definitivní. „Odpíchneme se od prvních kol a hlavně, musíme jim dát nějaký čas. Ten rozhodně potřebují. Věříme však, že jejich spolupráce bude fungovat a pak nebudeme potřebovat nic měnit. Samozřejmě to jít i nemusí, ale to teď neřešíme. Uvidíme, jak to půjde," řekl Moták.

Nebojí se ani toho, že tým až příliš bude na Krejčího spoléhat. „Myslím si, že tomu tak nebude. Mužstvo potřebuje dvacet hráčů, nedělá ho jeden, ač skvělý. Očekáváme, že jeho řada bude produktivní, ale také že se přidají i ostatní kluci," prohlásil.

Za velkou komplikaci označil ztrátu gólmana číslo jedna Konráda, který utrpěl v přípravném duelu s Hradcem Králové tržnou ránu na krku a musel na operaci. „Je to obrovský problém. Byli jsme ho navštívit, tvářil se vesele, ale... Informace, které máme, nedovolují říct, zda léčení potrvá měsíc, dva nebo tři. Rozsah zranění zatím není úplně zřejmý. Uděláme však maximum, aby se vrátil, co nejdříve," konstatoval Moták s tím, že k dvojce Janu Lukášovi klub shání dalšího gólmana.

„Hledáme, vymýšlíme, telefonujeme a zvažujeme také, kdo se do mužstva hodí. Týden před začátkem soutěže je ale problém sehnat kvalitního gólmana. Zatím nechytá Tuukka Rask (gólman Bostonu Bruins)," smál se Moták.