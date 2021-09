Posílený Motor vstupuje do sezony s odhodláním vybojovat play off

Po nevydařené nováčkovské sezoně, v níž se českobudějovický Motor nedokázal odlepit z poslední příčky v extraligové tabulce, vstupují jihočeští hokejisté do nového ročníku s posilami a odhodláním vybojovat účast v play off.

Do kádru se Jihočechům podařilo získat hokejisty zosobňující kvalitu a zkušenost. Přišli gólman Dominik Hrachovina, obránci Jan Piskáček, Petr Šenkeřík, David Štich, zahraniční akvizice Martin Bučko, Kristofers Bindulis, vrátil se Roman Vráblík, stejně jako útočník a novopečený kapitán Milan Gulaš. Spolu s ním posílili ofenzivu Jindřich Abdul, Martin Hanzl, Tomáš Chlubna, Lukáš Pech, Jakub Valský, Michal Vondrka či Jiří Ondráček.

Výčet nových tváří a navrátilců vzbuzuje respekt, první útočná řada Gulaš, Pech, Ondráček může patřit k nejnebezpečnějším v soutěži. Ne úplně ideální stav ale vyjadřuje přítomnost pouze pěti vlastních odchovanců. "Je to výrazně nižší počet, než bychom si přáli. Určitě máme představu, že u nás bude hrát mnohem víc hráčů z domácí líhně, než je tomu nyní. Proto jsme také přivedli nového sportovního ředitele mládežnické akademie Patrika Martince a trenéra juniorky Josefa Turka," řekl novinářům generální manažer Stanislav Bednařík.

Po skončení tříleté vlády trenéra Václava Prospala se změnil skoro celý realizační tým. Vedoucím sportovního úseku a hlavním koučem se stal Jaroslav Modrý, asistenty jsou Patrik Martinec (zároveň hlavní skaut) s Romanem Fouskem. Funkci videokouče převzal Vladimír Mizera, trenérem brankářů zůstal Stanislav Hrubec.

Nový dres českobudějovických hokejistů se jmény fanoušků, kteří podpořili klub.

Václav Pancer, ČTK

V přípravě odehrál Motor devět utkání. Prvních pět prohrál, zbývající čtyři měla vítězný konec. "Jdeme do sezony s velkou pokorou," uvedl kouč Modrý, jenž zatím trenérsky působil pouze v zámoří a čeká ho extraligová premiéra. "Každodenní prací chceme přinášet co nejlepší produkt pro diváky. Stojí za námi skvělí fanoušci a máme jim co vracet za jejich podporu," doplnil bývalý reprezentační obránce.

"Po nepříjemném období s prázdnými tribunami se opravdu těšíme na naše příznivce. Prošli jsme náročnou přípravou, což se nám bude hodit. Jsem rád, že mužstvo doplnili zkušení kluci, o které se můžeme opřít," uvedl kapitán Gulaš.

Uplynulý ročník extraligy byl kvůli pandemii covidu-19 nesestupový. Nyní poslední celek spadne přímo do první ligy, předposlední jde do baráže. Jihočeši nechtějí slyšet o tom, že by se měla výsledkově opakovat minulá sezona. "Základním cílem je postoupit do play off. Potom bychom rádi pokračovali co nejdál," konstatoval prezident Motoru Roman Turek.

Klub ztratil dosavadního generálního partnera Madetu, mlékárenský koncern mu ročně přispíval částkou kolem sedmi milionů korun. "Zůstává naděje na obnovení spolupráce s Madetou, která nadále podporuje mládež," uvedl Bednařík. Budějovický klub bude pracovat s rozpočtem přes 85 milionů korun na extraligu a přibližně 24 milionů na mládež.

Motor očekává, že z ekonomického pohledu bude sezona hodně náročná. "Loni jsme pracovali s podobnou částkou jako nyní. Na konci jsme vykázali mírnou ztrátu 567 tisíc korun. Letos počítáme se schodkem kolem deseti milionů. Je to nejhorší situace v plnění rozpočtu za posledních devět let od znovuzrození Motoru. Naštěstí jsme předchozích osm let budovali rezervní fond, který nám pomůže překlenout nepříznivou situaci. Snažíme se zatím jednat s dalšími partnery, z nichž někteří se nám dokonce ozvali sami," podotkl generální manažer.

Nejistou položkou po loňských zkušenostech s uzavíráním hlediště jsou příjmy ze vstupného. Budějovický klub však nemusel vracet peníze za prodané permanentky řadě fanoušků, kteří se tohoto nároku dobrovolně vzdali. Všechna jejich jména (přes 1200) budou hráči nosit celou sezonu na obou barevných variantách extraligových dresů.

Podle současných opatření proti šíření covidu-19 může klub využít celou kapacitu hlediště, v případě Budvar arény tedy i 1500 míst k stání. Jihočeši dosud vydali přes čtyři tisíce permanentek.