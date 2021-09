Extraliga v novém kabátě: 60 kol, až dva sestupující a rovněž zásadní změny v pravidlech

S rozšířením počtu účastníků na patnáct se mění i herní formát nejvyšší soutěže. Základní část už nebude mít tradičních 52 kol, ale o osm více, a po jejím konci spadne nejhorší celek do první ligy. S jejím vítězem se navíc 14. extraligový tým po základní části utká v baráži o extraligu.

Do extraligového play off postoupí 12 mužstev, čtyři nejlepší přímo do čtvrtfinále. Týmy na pátém až dvanáctém místě čeká předkolo. Na mistrovský hattrick bude útočit Třinec, šampion bude znám nejpozději 30. dubna, kdy je na programu případný sedmý finálový duel.

Kongres IIHF v červnu schválil několik desítek změn pravidel za účelem jejich sjednocení v různých zemích a soutěžích. Platí pochopitelně i pro českou extraligu.

„Za nejzásadnější změny považuji trojrozměrné posuzování postavení mimo hru, rozšíření možností pro využití trenérské výzvy, úpravy v posuzování nedovolených zákroků včetně šarvátek a omezení prostoru pro hru brankáře za brankou," uvedl předseda komise rozhodčích Vladimír Šindler.

Modrá čára bude při vstupu do útočného pásma považována za trojrozměrnou, takže rozhodčí budou posuzovat i postavení brusle útočícího hráče nad čarou. Dosud byl podle tohoto pravidla posuzován ofsajd v NHL, KHL a ve švédské nejvyšší soutěži.

V závislosti na technickém vybavení bude možné využít trenérskou výzvu při ofsajdu, nedovoleném bránění brankáři nebo při nepřerušení hry po předchozím přestupku, rozhodčí bude moci gól uznat po přezkoumání videem, i pokud předtím přerušili hru, protože kotouč ztratili z dohledu.

Upraveny a sjednoceny byly tresty mimo jiné za vražení na hrazení, napadení, naražení zezadu, zásah do nohou, faul loktem, úder hlavou, zásah do hlavy, kopnutí, podkopnutí, faul kolenem, hákování, nedovolené bránění, podrážení, bodnutí koncem hole, krosček, vysokou hůl, stejně jako za bitku, napadání rozhodčích a nesportovní chování. „Cílem změn, zčásti inspirovaných úpravami platnými v NHL, je stanovit za jednotlivé druhy přestupků exaktní tresty," vysvětlil Šindler.

Podle modelu NHL bude za brankou nově vymezen lichoběžník, v němž je gólmanům dovoleno hrát s kotoučem. Brankář, který by s pukem hrál mimo uvedený prostor, bude potrestán menším trestem.