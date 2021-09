Hvězda z Finska sbírá jen stříbra. Už bych rád titul, přeje si Záborský po příchodu do Liberce

Co rozhodlo o příchodu k Bílým Tygrům?

Mluvil jsem s trenérem Augustou. Vysvětlil mi vizi klubu, měli jsme velmi podobné názory a cíle, což bylo rozhodující. Chtěl jsem i nějakou změnu a jsem rád, že jsem v Liberci. Je jedním z top klubů s nejvyššími cíli. Mám to stejně. Čtyřikrát jsem byl druhý, takže už bych taky rád vyhrál titul. Proto jsem tady. Doufám, že se nám vyhrát podaří.

V Liberci tradičně působí početná skupina slovenských hráčů. Hrál tento faktor také svou roli?

Velkou ne. V Česku je hodně Slováků, skoro v každém týmu je nějaký. Kvalita a podmínky tady jsou určitě lepší než na Slovensku, možná srovnatelné se severskými zeměmi. Ale samozřejmě jsem rád, že tu jsou a můžeme pokecat. Ale zase nejsme v Německu nebo Rusku, rozumím tady každému, takže v pohodě.

Tým hokejistů Bílí Tygří Liberec.

Radek Petrášek, ČTK

Chcete v české extralize zakotvit na delší dobu?

Jdu sezonu od sezony, nějaké dlouhodobé cíle si nedávám. Důležitý je tento rok, abychom společně splnili cíl, který máme. Za ním všichni jdeme a co bude dál uvidím.

Zkušení útočníci Michal Birner (vlevo) a Radan Lenc, který odešel do Chabarovsku v KHL.

Vlastimil Vacek, Právo

A privátní gólovou metu jste si stanovil?

Většinou si ji každý rok dávám, ale teď jsem přišel do ligy, kterou neznám. Uvidím, jakou budu mít v týmu přesnou úlohu, kolik času na ledě dostanu a jaké situace hrát budu. Takže teprve uvidím, až sezona začne a vše se trochu ustálí. Obvykle však chci mít sezonu lepší než tu předchozí. (15+26)

Ve Finsku jste vždy sázel spoustu gólů, před devíti lety byl i nejlepším střelcem ligy. Trénujete střelbu speciálně?

Určité střelecké cvičení mám, které si v průběhu sezony udělám, ale důležité je pro mě nastavení v hlavě. Na tréninku se z každé střely snažím dát gól a pilovat to. Máme tu dva výborné brankáře, takže to není jednoduché. Když brankáři na tréninku dávám moc gólů, jsme zvyklý mu to dát pocítit. S úsměvem, aby už začal konečně chytat. Dělal jsem to všude, kde jsem byl. Ale tady jsem zatím takovou příležitost neměl. Brankáři chytají skvěle a tím mě posouvají dál. Musím se snažit a přemýšlet, kam zamířím. To je základní kámen úspěchu.

Brankář Liberce Petr Kváča.

Vlastimil Vacek, Právo

K Bílým Tygrům jste se připojil na konci srpna v podstatě až po přípravě. Nebude to problém?

Trénoval jsem individuálně a vždy dvakrát v týdnu jsem byl na ledě. Ještě se do toho musím trochu dostat a s kluky sžít. Minulý týden jsem hrál s Klepym (Klepiš), teď zase s Grigym (Gríger). Musím se ještě trochu sehrát, a na ledě získat ten správný pocit. Teď už to bylo mnohem lepší než před týdnem. Hrál jsem zatím jen jeden zápas, ale všiml jsem si, že se tady strašně rychle otáčí puky a v defenzívě nějak moc extra nečeká. Ve Finsku je to více o systému a dobré defenzivě, tady se hned vyráží do ofenzivy. Na tohle si musím trochu zvyknout a bude to dobré.

Stihl jste se už v Liberci zabydlet?

Zatím se pohybuju jen z hotelu na stadion a zpátky, na byt stále čekám. O víkendu jsem se byl už podívat do města a vypadá skvěle. Teď už svítí sluníčko, ale první čtyři dny jsem ho tady neviděl, jen pršelo a byla zima, cesta z hotelu na zimák byla krutá. (usměje se) Teď už je krásně, bude to dobré. Na sezonu se těším a doufám, že pro nás bude úspěšná.

V to hodně věří i Ladislav Šmíd, který už oznámil, že po sezoně kariéru skončí a titul mu také chybí. Chcete vyhrát mimo jiné i pro něj, je to v kabině téma?

Ano, ale už jsem v kabině slyšel, že kariéru končil už čtyřikrát. (usměje se) Doufám, že budeme natolik úspěšní, že si na konci sezony řekne, že ještě jeden rok dá a svoje rozhodnutí ještě přehodnotí. Je stále mladý, hrát může a na ledě dokazuje, že je jeden z nejlepších obránců ligy.

Chce se vrátit do Kanady za rodinou. Vy jste zase dlouho žil ve Finsku, nepřemýšlel jste, že byste se usadil po kariéře tam?

Život ve Finsku byl fantastický. Hlavně minulý rok v období corony. V Česku a na Slovensku byly lockdowny, omezení. Ve Finsku jsme žili jako v nějaké bublině mimo realitu. Žádná omezení tam nebyla, syn mi chodil do školy, restaurace byly otevřené... Ve Finsku jsme byli spokojení. Přemýšlet však o tom můžu jak chci, ale manželka tam určitě nebude chtít žít. Tma ji hlavně na podzim a v zimě dělala problémy. Osobně bych si to představit uměl, ale dá se říct, že v tomhle jsem splachovací. Je mi jedno, jestli budu žít na Slovensku, Americe nebo ve Finsku. Umím se přizpůsobit. Když jsou dobré podmínky a člověk má dobré bydlení, žít se dá všude.

Hokejista extraligového Liberce Ladislav Šmíd po letošní sezoně končí.

Radek Petrášek, ČTK

Je to ještě předčasné, ale kde byste kariéru chtěl dohrát?

Není to na sto procent, ale v plánu je vrátit se na Slovensko a kariéru dohrát tam. Samozřejmě může přijít nějaké zranění, které ji ukončí předčasně. S tím se musí počítat, ale zatím se mi vážnější zranění vyhýbala, tak doufám, že v tom budu pokračovat a ke konci kariéry si zahraju doma před vlastními fanoušky, před rodinou.